Veneţia se pregăteşte pentru cele mai grave inundaţii din ultimii 40 de ani Orasul Venetia se pregateste pentru cele mai grave inundatii de dupa 1979, in contextul in care autoritatile italiene au instituit cod rosu de furtuna in nordul tarii, informeaza DPA. Inaltimea valurilor ar urma sa ajunga luni pana la 160 de centimetri, un nivel care potrivit autoritatilor locale ar urma sa duca la inundarea a 77% din centrul istoric al Venetiei. Acestea ar urma sa fie cele mai grave inundatii cu care se va confrunta Venetia dupa cele din data de 22 decembrie 1979, cand inaltimea apelor a ajuns la 166 centimetri peste punctul de referinta zero la capatul sudic de intrare in Marele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

