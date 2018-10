Veneţia, inundaţii. Cele mai grave din ultimii 40 de ani Inaltimea valurilor ar urma sa ajunga luni pana la 160 de centimetri, un nivel care potrivit autoritatilor locale ar urma sa duca la inundarea a 77% din centrul istoric al Venetiei. Acestea ar urma sa fie cele mai grave inundatii cu care se va confrunta Venetia dupa cele din data de 22 decembrie 1979, cand inaltimea apelor a ajuns la 166 centimetri peste punctul de referinta zero la capatul sudic de intrare in Marele Canal. Cele mai grave inundatii cu care s-a confruntat Venetia in ultimul secol au avut loc in 1966 cand inaltimea valurilor a ajuns la 194 de centimetri, informeaza DPA.



