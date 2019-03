Veneția impune o taxă de intrare n oraș pentru turiștii care fac vizite de o zi Începând cu luna mai, milioane de turiști vor fi nevoiți sa plateasca o taxa de intrare în faimosul oraș-laguna al Italiei- Veneția. Valoarea taxei de intrare se va dubla în 2020 și va fi folosita pentru a pastra insulele curate, informeaza DW.

Anual, aproximativ 25 de milioane de vizitatori trec pragul Veneției. Aproximativ 14 milioane dintre aceștia petrec o singura zi în oraș și, de cele mai multe ori, aceștia în aduc propriile coșuri de picnic.

Deoarece astfel de vizite de o zi nu aduc beneficii restaurantelor și… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea lansata recent de primarul Venetiei, care vrea sa ii oblice pe turisti sa achite o taxa de intrare, este "inutila si daunatoare", a declarat marti ministrul italian al Turismului, Gian Marco Centinaio. Conform declaratiilor facute luni de primarul Luigi Brugnaro, valoarea taxei…

- Conform declaratiilor facute luni de primarul Veneției, Luigi Brugnaro, valoarea taxei de vizitare a orasului Venetia ar putea fi de 3 euro. Taxa ar putea creste la 6 euro incepand de anul viitor, iar valoarea ei ar putea fi majorata pana la 10 euro in perioadele in care in Venetia sunt foarte multi…

- Autoritatile dintr-o stațiune faimoasa din Italia ar putea impune o taxa de intrare pentru turistii de o zi. Prețul taxei va fi, initial, de 3 euro, incepand din luna mai, a declarat primarul orasului Veneția, Luigi Brugnaro, potrivit dpa.com, citata de...

- Autoritatile din Venetia ar putea impune o taxa de intrare pentru turistii de o zi, care se va ridica initial la 3 euro, incepand din luna mai, a declarat primarul orasului italian, Luigi Brugnaro, potrivit dpa.com.

- Turistii care ajung in popularul oras italian din Laguna Venetiana pentru o excursie de o zi ar putea fi obligati sa achite o taxa de intrare, incepand din luna mai, relateaza agentia DPA. Valoarea taxei de vizitare a oraşului Veneţia ar fi de 3 euro, conform declaraţiilor făcute…

- Turistii care ajung in popularul oras italian din Laguna Venetiana pentru o excursie de o zi ar putea fi obligati sa achite o taxa de intrare, incepand din luna mai, relateaza agentia DPA. Valoarea taxei de vizitare a orasului Venetia ar fi de 3 euro, conform declaratiilor facute luni de primarul Luigi…

- Turistii vor plati o taxa pentru a intra in Venetia, este una dintre noile masuri luate de statul italian odata cu adoptarea bugetului pentru 2019. In prezent, vizitatorii platesc o taxa de oras de 1,5 euro, pentru fiecare noapte petrecuta la un hotel sau apartament inchiriat. Noua masura autorizeaza…

- In prezent, vizitatorii platesc o taxa de oras de 1,5 euro, pentru fiecare noapte petrecuta la un hotel sau apartament inchiriat. Noua masura autorizeaza orasul sa o inlocuiasca pe aceasta cu o taxa de intrare - oricine viziteaza orasul pentru o zi sau cateva ore va trebui, de asemenea, sa…