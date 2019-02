Stiri pe aceeasi tema

- Telecabina din zona turistica Balea a fost repornita joi dimineata, fiind astfel asigurat transportul pe cablu intre Balea Cascada si Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in muntii Fagaras, potrivit cabanierilor. Turistii nu au putut urca miercuri, la Balea Lac, cu telecabina, aceasta fiind…

- In aceste conditii, bancile locale ar urma sa plateasca in contul taxei pe active circa 5 miliarde de lei in 2019, potrivit calculelor ZF. Valoarea medie a ROBOR in ultimele trei luni din 2018 s-a situat la 3,17% pe an, nivel care corespunde unei taxe pe activele bancare de 0,3%. Cum…

- Incepand cu 1 ianuarie 2019, cota taxei pe valoarea adaugata pentru serviciile de canalizare operate de Compania de Apa S.A. Buzau scade, de la 19 la 9 procente. In consecinta, pretul, respectiv tariful combinat de apa si canalizare-epurare, a scazut de la 8,15 lei la 7,89 lei, se arata intr-un comunicat…

- Bursa de la Bucuresti a deschis in scadere sedinta de miercuri, iar BET, indicele care arata evolutia celor mai lichide 15 companii, era pe minus cu 7,51%, la o jumatate de ora de la deschidere. Evoluțiile de pe BVB vin în contextul anunţării unor măsuri care vizează,…

- Dupa ce in urma cu trei urma cu trei saptamani, comuna brașoveana Vama Buzaului a primit titlul de „statiune”, prin Hotarare de Guvern, acum este oficial statiune turistica de interes local. In prezența ministrului Turismului, Bogdan Trif, și a reprezentanților autoritaților locale și județene, vineri,…

- Accesul auto va fi limitat total in Alba Iulia in 1 Decembrie, incepand cu ora 7,00, urmand ca cei care vin cu autoturismele personale sa-si lase vehiculele in jurul orasului, in parcari temporare, de unde vor fi preluati de autobuze din sfert in sfert de ora. "Turistii carora li s-a garantat…

- Vizitatorii care au ajuns anul trecut in unitatile turistice din tara au petrecut in total doar 27 de milioane de nopti, fata de 31 de milioane de innoptari inregistrate in Ungaria si la jumatate fata de numarul de nopti petrecute de turisti in Cehia, arata o analiza facuta de ZF pe baza datelor de…