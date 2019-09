Stiri pe aceeasi tema

- Adversarii presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski si-au exprimat joi ingrijorarea privind criticile acestuia la adresa unor lideri europeni intr-o convorbire telefonica cu Donald Trump, transmite Reuters.Joe Biden este cel mai bine cotat in sondajele de opinie in cursa interna a Partidului…

- Stenogramele convorbirii telefonice din 25 iulie dintre Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au fost facute publice miercuri de catre Casa Alba. Așa cum se aflase deja din surse informate din serviciile de informații americane, preluate de importante ziare americane, președintele…

- Donald Trump i-a cerut omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski, in aceasta convorbire la telefon, in iulie, sa stabileasca daca fostul vicepresedinte Joe Biden a pus capat unei anchete cu privire la un grup ucrainean la care lucra fiul sau, Hunter Biden, potrivit unui rezumat al convorbirii telefonice…

- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a cerut in mod repetat omologului sau din Ucraina, Joseph Biden, sa lanseze o investigatie care sa vizeze activitati ale fostului vicepresedinte Joseph Biden si ale fiului acestuia, Hunter Biden, arata stenograma conversatiei, prezentata de Casa Alba."Sunt…

- Presedintele american Donald Trump a negat luni ca ar fi conditionat acordarea unui ajutor militar de milioane de dolari Ucrainei de declansarea unei anchete din partea Kievului asupra fostului vicepresedinte SUA Joe Biden si a familiei sale, informeaza agentia de presa EFE si numeroase media ucrainene,…

- Discuțiile in sensul lansarii procedurii de suspendare a președintelui Donald Trump s-au intensificat la Washington, in urma presupusei convorbiri pe care liderul de la Casa Alba le-ar fi avut cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.Discuția…

- Alegatiile potrivit carora presedintele Donald Trump ar fi facut presiuni asupra presedintelui ucrainean pentru a demara investigatii pe tema activitatilor de afaceri din Ucraina ale fiului principalului sau contracandidat, Joe Biden, dinamiteaza cursa electorala pentru anul 2020. Trump a declarat ca…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a manifestat duminica speranta ca va fi posibila publicarea conversatiei avute cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, in care democratii sustin ca Trump i-ar fi cerut acestuia din urma investigarea fiului fostului vicepresedinte Joe Biden, in timp ce…