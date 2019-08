Veliko Tarnovo, o alternativa la plajele aglomerate bulgaresti

Stiri pe aceeasi tema

- Constantin și Elena este una dintre destinațiile populare de pe coasta bulgareasca a Marii Negre, unde ajung mii de turiști europeni dornici sa se relaxeze intr-un colț pitoresc, departe de aglomerația din marile orașe. Profita de Ofertele Speciale pregatite de Europa Travel și alege un sejur in Constantin…

- (foto: novosianie.com) In imediata apropiere a localitatii Onogur, locuita de tatari crimeeni, langa orasul Tervel (cu aproximativ 6600 de locuitori), o echipa de arheologi ai Universitatii din Veliko Tarnovo a adus la lumina una dintre cele mai importante basilici episcopale crestine din Bulgaria si…

- Bucurestenii care cauta o alternativa de transport in oras, curata, rapida si sigura, vor avea parte de o surpriza saptamana viitoare. Spark, serviciul international de e-car sharing, vine in capitala Romaniei cu o flota formata in totalitate de masini electrice. Serviciul va fi furnizat sunt…

- Potrivit ISU Vaslui, accidentul s-a produs pe Drumul European 581, pe raza localitatii Badeana, fiind implicate trei autoturisme. „La sosirea echipajelor de interventie, au fost gasite 12 victime dintre care opt erau incarcerate. Dintre victimele incarcerate, patru persoane au fost…

- Rata somajului inregistrat la nivel national a fost la finele lui mai 2019 de 2,92%, cu 0,57 pp sub valoarea consemnata la sfarsitul aceleiasi luni a anului 2018, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. La finele lunii mai, numărul total de şomeri înregistraţi…

- Costurile incidentelor cibernetice in 2018: 600 miliarde de dolari Criza americano-iraniana: Statele Unite cer o reuniune a Consiliului de Securitate Confindustria Romania impotriva corupției Bulgaria a implementat primul sistem de vinieta electronica din UE La mulți ani, domnule dr. Napoleon Savescu!…

- In revista „Foaie pentru minte, inima și literatura” a aparut, la 21 iunie 1848, poezia „Un rasunet”, de Andrei Mureșanu. Din 24 Ianuarie 1990, aceasta poezie, pe muzica lui Anton Pann, a devenit Imnul de Stat al Romaniei, cunoscut sub titlul „Deșteapta-te, romane!”. Anton Pann (1796?, Sliven, Imperiul…

- Pe parcursul perioadei septembrie 2018– august 2020, Liceul cu Program Sportiv „ I.B.Soter” deruleaza proiectul Erasmus + KA229 –Parteneriat strategic intre scoli, cu titlul „Cultural Heritage – a Link to Past, a Bridge to Future”. In acest proiect sunt implicati cinci parteneri: Turcia – coordonator,…