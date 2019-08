Stiri pe aceeasi tema

- FCSB s-a calificat in turul 3 preliminar al Europa League, dupa un esec cu Alashkert, scor 3-2.Echipa, care in sezonul trecut a fost demolata de CFR Cluj, scor 7-0 la general, a adus vicecampioana Romaniei intr-un punct critic. FCSB era condusa la pauza cu 3-1 si evolua in zece oameni. Florinel…

- Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Corneliu Papura, a declarat, joi seara, dupa calificarea in turul doi preliminar al Ligii Europa, ca formatia sa a primit goluri la meciul cu Sabail in urma unor greseli facute pe “fond de relaxare”.

- WIMBLEDON 2019 // Ashleigh Barty (1 WTA) și Serena Williams (10 WTA) nu au avut emoții in primul tur. Maria Sharapova (80 WTA) și Garbine Muguruza (28 WTA) au parasit competiția in a doua zi de concurs. Simona Halep și Mihaela Buzarnescu se vor infrunta miercuri in turul secund, dupa ora 15:30, liveTEXT…

- WIMBLEDON 2019 // Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) a avansat in turul secund al turneului de la Wimbledon, dupa o victorie cu emoții reușita in fața bielorusei Aliaksandra Sasnovich (25 de ani, 37 WTA), scor 6-4, 7-5. Halep joaca in turul secund cu Mihaela Buzarnescu (47 WTA), cea care a trecut de Jessica…

- Filip Jianu (17 ani) s-a calificat, duminica, in turul secund al turneului de juniori de la Roland Garros, dupa ce a trecut in actul inaugural de italianul Francesco Passaro, scor 6-3, 6-1.Jianu este favoritul 15 al competiției de simplu destinata juniorilor de la Roland Garros. In turul secund,…

- Jucatoarea nipona de tenis Naomi Osaka, lidera WTA, s-a calificat dificil, marti seara, in turul secund al turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut in trei seturi, 0-6, 7-6 (7/4), 6-1, de slovaca Anna Karolina Schmiedlova (90 WTA). Chiar daca a castigat partida…

- Naomi Osaka (1 WTA) s-a calificat in turul secund al competiției de la Paris, dupa ce a trecut de Anna Karolina Schmiedlova (90 WTA). Nipona nu a avut parte de un meci ușor, fiind nevoita sa revina dupa ce a pierdut primul set cu 6-0, iar adversara a servit pentru caștigarea partidei la 5-4 și 6-5 in…

- Serena Williams (11 WTA, 37 de ani) a bifat azi primul meci dupa aproape 3 luni, impunandu-se in fața suedezi Rebecca Peterson (64 WTA, 23 de ani), scor 6-4, 6-2, in turul inaugural al turneului WTA de la Roma. Aproape doua luni trecusera de pe 22 martie, data cand Serena Williams disputa ultimul sau…