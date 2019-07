Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca a fost stabilit in coaliție sa existe o inițiativa PSD-ALDE pentru revizuirea Constituției care va fi depusa luni sau cel tarziu miercuri. El a precizat ca pentru transpunerea primei intrebari a referendumului pe justiție e nevoie de modificarea Codului penal,…

- Presedintele american Donald Trump a asigurat sambata, in pline tensiuni cu Teheranul, ca daca iranienii renunta la programul nuclear, el le-ar fi "cel mai bun prieten", relateaza France Presse.

- Victor Ponta a transmis catre Autoritatea Electorala Permanenta o scrisoare în care anunța ca renunța la mandatul de europarlamentar.În locul sau, la Bruxelles va merge, alaturi de Corina Crețu, Mihai Tudose.

- CSU Craiova renunța la 11 fotbaliști in acasta vara. Florin Gardoș, Andrei Cristea, Andrei Burlacu, Meza Colli și Nuno Rocha se afla pe lista plecarilor. Luni e programata reunirea lotului Universitații Craiova, insa multe dintre figurile sezonului trecut nu vor mai spune „prezent" la apelul antrenorului…

- Un nou mare brand fashion renunta la blana naturala In ultimele luni, din ce in ce mai multe fashion branduri de lux, cum ar fi Prada, Gucci sau Michael Kors, au anuntat public faptul ca renunta la a mai lucra cu blana naturala. Zilele trecute, si Maison Margiela, dupa intalnirea designerului John Galliano…

- Fernando Ricksen, 42 de ani, lovit de scleroza laterala amiotrofica, a ajuns sa cantareasca 38 de kilograme și respira cu ajutorul maștii de oxigen. Fernando Ricksen, fostul fundaș batav campion și in Olanda, și in Scoția, și in Rusia, e internat din noiembrie intr-un sanatoriu din Airdrie, Scoția.…

- Vara este unul dintre cele mai bune anotimpuri: ne bucuram de plaja, iesiri la plimbare si pauze de scoala si munca. Insa prea mult timp petrecut la soare si in apa iti poate afecta parul. Pentru a preveni uscarea acestuia poti folosi masti de par pe

- Metoda 1 – Unt de arahide Cand are guma de mestecat in par, untul de arahide poate fi cea mai buna solutie. Uleiul din compozitia acestuia lubrifiaza parul si dizolva guma. Izoleaza parul in care este lipita guma cu un elatistic pentru bani. Aplica untul de arahide cu ajutorul unei…