- Amazon și Alibaba, cele mai mari companii din lume in comerțul electronic, vor avea hub-uri logistice in Romania, in urmatorii ani, anunța Ian Worboys, CEO-ul P3, al doilea cel mai mare proprietar de depozite din Romania. Simultan, el avertizeaza ca, peste doi ani, consumul se va opri din creștere,…

- Așa cum Ziarul de Bacau a prezentat in exclusivitate, Dragoș și Adrian Paval vor sa construiasca un stadion nou in municipiu. Planurile fraților Paval includ, pe langa ridicarea unei noi arene și susținerea unei echipe locale de fotbal. Conform... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Dragoș și Adrian Paval, proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman, au inființat o companie de tip holding, cu un capital social de 1 miliard de euro, informeaza Ziarul Financiar.„Am infiintat firma holding pentru flexibilitatea pe care ti-o ofera aceasta structura in dezvoltarea de noi…

- Riscul asociat unei economii reprezinta sentimentul investitorilor fata de datoria guvernului. Un risc mare inseamna o incredere scazuta in capacitatea statului de a-si plati datoria. Spre exemplu, obligatiunile emise de Guvernul Romaniei, cu scadeta de 10 ani, ofera un randament de circa 5%, comparativ…

- Fostul șef al Serviciului de Investiții EC Roșia, actualul șef serviciu al UM Tismana, Ion Cocolea, a fost in weekendul ce tocmai a trecut socru mare. Fiul acestuia, Dragoș, s-a casatorit religios, sambata 13 octombrie, dupa ce in luna iulie a acestui an a spus „ Da” in fața ofițerului de…

- eMAG, cel mai mare magazin online de pe piata locala, si-a majorat in august participatia pe care o detinea la compania de curierat Sameday Courier de la 80 la aproape 85% - o operatiune cu o valoare de peste 14 mil. lei.

- Fondul de investiții cu capital privat Abris Capital Partners a vandut compania romaneasca de curierat, la 5 ani de la achizitie, catre un alt fond de investitii, Mid Europa Partners. Urgent Cargus este al doilea jucator de pe piața de curierat din Romania, in functie de venituri si dimensiunea companiei.