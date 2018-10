Stiri pe aceeasi tema

- Cincisprezece persoane, intre care copii, si-au pierdut viata duminica in Turcia, cand un camion care transporta migranti a parasit carosabilul si s-a rasturnat de la inaltime in albia unui rau, in...

- Fosta echipa de campanie a presedintelui SUA Donald Trump a vrut sa colaboreze in 2016 cu o firma israeliana de comunicare pentru organizarea unor actiuni in scopul denigrarii adversarilor republicani si a rivalei democrate, Hillary Clinton, scrie presa americana. Rick Gates, director-adjunct…

- Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a hranit vineri mai multi pui de elefant cu biberonul si a mers intr-un scurt safari in Kenya, in cadrul celei de-a treia etape a turneului sau african, in care nu este acompaniata de sotul sau, presedintele Donald Trump, informeaza

- Presedintele american Donald Trump isi va incepe cea de-a doua prezenta in cadrul Adunarii Generale a ONU de la New York prin participarea, luni, la o reuniune la nivel inalt pe problema drogurilor la nivel global, transmite dpa. Reuniunea se va concentra pe lupta internationala impotriva abuzului de…

- Un microbuz de transport persoane, aparținand firmei CentoTrans, a fost implicat in aceasta seara intr-un accident produs la Campia Turzii, in zona intersecției de la ieșirea de sub pasajul feroviar,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un autobuz implicat intr-un accident in Ecuador in aceasta saptamana, soldat cu decesul a 24 de persoane, transporta 80 de kilograme de cocaina, au declarat joi autoritati columbiene, transmite agerpres.ro.

- Mai multi jucatori din Liga profesionista de fotbal american (NFL) l-au sfidat din nou, joi, pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, protestand in timpul intonarii imnului national, cu ocazia primei etape din presezon.