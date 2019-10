Vehiculele staţionate neregulamentar în Sectorul 2 vor fi ridicate Primaria Sectorului 2 a lansat, miercuri, in dezbatere publica proiectul de hotarare privind ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila a drumurilor publice.



Potrivit proiectului, tarifele practicate pentru aceste operatiuni vor fi urmatoarele:



- Tarife de ridicare:



* 200 lei pentru vehiculele cu masa totala autorizata de pana la 5 t inclusiv;



* 270 lei pentru vehiculele cu masa totala autorizata de peste 5 t.



- Tarife de transport:



* 150 lei pentru vehiculele cu masa totala… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In primele sase luni ale acestui an, evolutia numarului apelurilor, distribuite pe zone de interes, a inregistrat urmatoarea dinamica raportat la aceeasi perioada a anului 2018: asigurari - 3.495 apeluri, in crestere cu 4,14%; pensii private - 2.087 apeluri, in crestere cu 2,83%; piata de capital…

- Primaria Sectorului 2 aduce la cunoștința cetațenilor organizarea unei dezbateri publice pe tema proiectului de hotarare pentru aprobarea unor tarife privind activitati specifice ale serviciului de salubrizare in Sectorul 2, initiat de Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2, ce urmeaza a fi supus…

- Regulamentul pentru introducerea parcarilor publice cu plata la Alba Iulia a fost aprobat, marți, in ședința Consiliului Local. Comparativ cu varianta propusa inițial, a fost propusa și aprobata o modificare privind tarifele pentru abonamente. Persoanele fizice vor putea plati abonament pe an, in valoare…

- In temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, si ale Hotararii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor si modalitatilor de aducere la cunostinta publica…

- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara, pentru marți, 30 iulie 2019, ora 09,00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei, nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24).

- Marți 23 iulie 2019, intre orele 10:00 – 12:00, la sediul Primariei Sectorului 2, strada Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, sala I.L. Caragiale, se va desfașura Conferința de incheiere a proiectului “Alege libertatea, spune “NU” corupției” – Cod SMIS 117676, proiect cofinanțat din FSE prin Programul…

- Robert Negoita a declarat marti, în premiera, într-un interviu acordat Mediafax.ro și Gândul.info, ca va candida pentru un nou mandat la Primaria Sectorului 3, indiferent de sustinerea PSD, si ca opteaza pentru o candidatura independenta. El a reactionat astfel fata de posibilitatea…

- In temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, si ale Hotararii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor si modalitatilor de aducere la cunostinta publica…