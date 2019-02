Vehicule fără şofer. Alianță inedită: BMW - Daimler In vederea dezvoltarii de sisteme avansate pentru asistenta soferilor si tehnologie pentru masinile fara sofer, grupurile auto germane Daimler AG si BMW AG iși unesc fortele. Astfel, cei mai mari producatori de automobile de lux din Germania au facut anuntul joi, la o saptamana dupa ce au anuntat o fuziune a serviciilor lor de mobilitate si de car-sharing. Noua entitate se va concentra pe 'cooperarea strategica pe termen lung' pentru ca tehnologiile sa fie disponibile inainte de 2025. Acordul va duce la reduceri de costuri pentru cele doua companii si va accelera extinderea acestor tehnologii,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupurile auto germane Daimler AG si BMW AG si-au unit fortele pentru a dezvolta sisteme avansate pentru asistenta soferilor si tehnologie pentru masinile fara sofer, transmite Reuters. Cei mai mari producători de automobile de lux din Germania au făcut anunţul joi, la o săptămână…

- Grupurile auto germane BMW si Daimler vor investi 1 miliard de euro in combinarea si dezvoltarea diviziilor lor de carsharing DriveNow si Car2Go, urmand ca in viitor sa ofere o gama de servicii de mobilitate, care vor include si automobile electrice, transmite AFP.

- California a dat autorizație unui numar tot mai mare de companii pentru a testa mașinile autonome pe drumurile publice, iar în total 48 de firme au acest drept. Anul trecut câteva sute de mașini au parcurs peste 3,2 milioane km în mod autonom, iar cele mai bune rezultate le-au obținut…

- Vremea nefavorabila a influențat industria auto din Statele Unite. In ianuarie 2019, vanzarile de autovehicule a inregistrat o scadere de 1 la suta, la 1,14 milioane de unitați. Statisticile privind vanzarile nu includ, insa, doi mari producatori auto. Este vorba despre General Motors (GM) si Ford,…

- Grupul german Daimler începe astazi, la filiala din Sebeș, producția unor noi cutii de viteza, 8G Double Clutch Transmission. În fabrica sunt produse la acest moment un anumit model de cutii de viteze automate pentru autoturismele de lux Mercedes-Benz. Compania Star Assembly,…

- Producatorii auto germani au realizat vanzari record in 2018, grupul BMW pastrand pozitia de lider pe piata premium pentru al 15-lea an consecutiv, cu 2,49 de milioane de vehicule vandute, urmata de Mercedes-Benz, cu 2,31 de milioane de unitati, dar analistii se intreaba cat timp vor mai reusi constructorii…

- Volumul total al vanzarilor de autovehicule noi a ajuns, in Romania, la 171.345 de unitati, in intervalul ianuarie – noiembrie, in crestere cu 20,4% fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele publicate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), informeaza AGERPRES…

- Interventiile distorsionate si inadecvate pe piata gazelor naturale pot pune in pericol investitiile si pot amana dezvoltarea productiei de gaze din zacamintele offshore din Marea Neagra afectand, totodata, dezvoltarea infrastructurii relevante pentru siguranta aprovizionarii si solidaritatea in…