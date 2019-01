Stiri pe aceeasi tema

- «- Va rog sa studiati lista de mai sus (n.r.-lista cu toti sefii de directii si inspectorate) si sa identificati daca sunt colegi membri de partid inregistrati in organizatiile locale. Contactati vicepresedintii din zona dumneavoastra . - Ionel grosu,OL 6 - Putini membri PSD. - Restul prea multi liberali.…

- In anul 2018 s-au nascut la Cluj-Napoca 6.667 copii, dintre care 3.290 fete și 3.377 baieți. Cele mai des alese prenume la baieți au fost Andrei (359), Alexandru (266), Matei (265), David (228), Ștefan (188), Tudor (152), Mihai (140), Cristian (99), Victor (94), Gabriel (87), Ioan (84), Vlad (83),…

- Pentru a sprijini viitorii parinti in alegerea prenumelui copiilor, publicam situatia statistica a celor mai frecvente prenume atribuite copiilor nascuti la maternitatile iesene in anul 2018. "Tot in urma acestei analize am remarcat faptul ca parintii au pastrat trendul ultimilor ani si au decis sa…

- (265), David (228), Ștefan (188), Tudor (152), Mihai (140), Cristian (99), Victor (94), Gabriel (87), Ioan (84), Vlad (83), Luca (80), Eduard (76), Daniel (69), Filip (69), Razvan (68). Cele mai multe fete nascute la Cluj-Napoca în 2018 se numesc Maria (709), Sofia (215), Ioana (137),…

- Pana pe 4 ianuarie inclusiv, la consiliile electorale ale circumscriptiilor electorale uninominale au fost depuse 387 de cereri in vederea inregistrarii grupurilor de initiativa pentru sustinerea candidatilor la functia de deputat in circumscriptiile uninominale.

- Principesa Margareta, Custodele Coroanei Romane, principele Radu și ceilalți membri ai Familiei Regale se vor afla la Castelul Savarșin de Craciun și Anul Nou, potrivit unui comunicat remis de biroul de presa al Casei Regale, scrie mediafax.citește și: Kelemen Hunor, atac dur la adresa premierului:’Ati…

- Dupa parada militara de la București, atenția se muta la Alba Iulia , acolo unde in cursul dupa-amiezii se organizeaza mai multe evenimente cu ocazia zilei de 1 Decembrie și a Centenarului. Orașul Marii Uniri va fi gazda unei parade militare de amploare, dar și a altor evenimente culturale care marcheaza…

- Peste o mie de persoane au luat parte, sambata, la primirea oficiala a Familiei Regale in gara din Alba Iulia, Custodele Coroanei, Principesa Margareta, si Principele Radu, fiind insotiti de celelalte fiice ale Regelui Mihai, Elena, Sofia si Maria. Familia Regala a venit la Alba Iulia cu trenul regal…