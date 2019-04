Stiri pe aceeasi tema

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit in aceasta dimineata, in a doua zi de Paste, intr-un accident la Sacele, in Constanta. Accidentul s-ar fi produs pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de drum. Autoturismul a parasit partea carosabila și a acroșat mai mulți copaci, scrie ziuaconstanta.ro.…

- Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier, in aceasta dimineața, la varsta de 43 de ani. Echipajul de Ambulanța sosit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru creatorul de moda și a fost nevoit sa constate decesul. Razvan Ciobanu nu era o prezența foarte activa pe rețelele de socializare,…

- Vestea ca Razvan Ciobanu a murit a luat Romania prin surprindere. Fanii i-au invadat pagina de Facebook cu mesaje de condoleante, iar ultima sa postare parca prevestea tragedia. Creatorul de moda era un cunoscut al cluburilor de noapte. Politia face in prezent cercetari pentru a stabili modul in…

- Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier, in aceasta dimineața, la varsta de 43 de ani. Echipajul de Ambulanța sosit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru creatorul de moda și a fost nevoit sa constate decesul. Razvan Ciobanu nu era o prezența foarte activa pe rețelele de socializare,…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu, de 43 de ani, a murit pe loc, dupa ce a intrat cu masina intr-un copac la Sacele, in Constanta. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, luni dimineata a avut loc un grav accident rutier, ...

- Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier in aceasta dimineata! Accidentul a avut loc intre Sacele si Navodari. „Accident rutier grav, la iesire din localitatea Sacele spre Navodari, DN 22 B, autoaccidentare, pe fondul neadaptarii vitezei, un barbat de 43 de ani, a condus un autotirism, a parasit…

- Zi plina de lacrimi și durere pentru toți cei care au cunoscut-o, respectat-o și iubit-o pe ”mama Zina”. Creatoarea de moda s-a stins din viața la varsta de 82 de ani, la azilul in care locuia de ani buni, iar astazi a fost incinerata la crematoriul din București.

- Zi plina de lacrimi și durere pentru toți cei care au cunoscut-o, respectat-o și iubit-o pe ”mama Zina”. Creatoarea de moda s-a stins din viața la varsta de 82 de ani, la azilul in care locuia de ani buni, iar astazi a fost incinerata la crematoriul din București.