- Stupoare, durere și revolta. Sunt principalele emoții care ii incearca pe toți cei care asista, inmarmuriți, la unul dintre cele mai șocante cazuri din Romania. Indiferent de statut social, multe persoane și-au exprimat indignarea și șocul fața de ororile de la Caracal.

- Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a scris joi pe Facebook ca este greu de ințeles cum procurorul din cazul Caracal nu a permit intrarea politiei in casa lui Gheorghe Dinca.„Greu de inteles stiinta de carte a procurorului care nu a permis intrarea intr-un domiciliu pentru salvarea…

- Schimbare de optica in cazul presupuselor crime de la Caracal. Evenimentele vor fi investigate de procurorii antimafie, ceea ce inseamna ca lucrurile ar putea fi mult mai grave decat ne-am fi inchipuit.

- PNL solicita desecretizarea apelurilor facute de catre Alexandra la 112, in cazul din Caracal, transmis deputatul Florin Roman. Liberalul spune ca „oricat de șocante ar fi inregistrarile, ele sunt dovada ca adevarul nu poate fi ascuns”, anunța MEDIAFAX.Citește și: Cata incompetența la Caracal!…

- "Este atat de revoltator sa vezi cum un Președinte al Romaniei nu ezita nici o secunda sa profite de orice tragedie produsa in societatea romaneasca ca sa incerce sa mai adune niște voturi! Dupa o lunga tacere, ieri seara, dl Klaus Werner Iohannis și-a rupt cateva ore din concediu ca sa arunce…

- Prezentatorul TV Dan Negru (48 de ani) a atras atentia asupra greselii mai multor televiziuni si publicatii online din Romania, care au incurcat numele criminalului din Caracal, Gheorghe Dinca, cu cel al actorului Gheorghe Dinica, decedat in 2009.

- Mihai Bendeac a postat un mesaj pe contul de socializare, in cazul crimelor petrecute in Caracal, care au șocat intreaga Romania. Actorul este revoltat de cele intamplate și de felul in care a acționat poliția in aceasta situație cutremuratoare. „Adevarații criminali sunt alții! Cum ai dormit, tu,…

