Stiri pe aceeasi tema

- Actorii Laura Dern, Jeff Goldblum si Sam Neill vor reveni in lumea dinozaurilor, in „Jurassic World 3”, care va fi produs de Steven Spielberg si Colin Trevorrow, scrie news.ro.Cei trei, care au jucat in primul „Jurassic Park” (1993), isi vor relua personajele in al treilea capitol „Jurassic…

- Serialul “Beverly Hills, 90210” pare a fi urmarit de un blestem. Un alt actor din celebra serie a murit, dupa ce, doar in ultimul an, alți trei actori din serial, Luke Perry, Richard Erdman și Jed Allan, s-au stins din viața. Brian Turk, un alt actor care a jucat in “Beverly Hills, 90210”, a murit vineri,…

- Brian Turk a murit vineri, 13 septembrie, la varsta de 49 de ani, la un an dupa ce a fost diagnosticat cu cancer. Actorul era cunoscut mai ales pentru rolurile din serialele "Beverly Hills 90210", "Carnivale", "ER", și "Boy Meets World", potrivit mirror.co.uk. Brian Turk a jucat și in multe filme cunoscute,…

- Se implinesc 25 de ani de la lansarea primului episod din seria Friends! Iar cu aceasta ocazie Warner Bros a deschis in New York un muzeu dedicat serialului fenomen. Expozitia va cuprinde 50 de obiecte care fac parte din recuzita serialului. Printre ele se numara si celebra canapea portocalie sau curcanul…

- Cartierul select Hidden Hills, din Los Angeles, este populat de cele mai sonore nume din cetatea filmului. Din cele 33 de proprietati, 11 sunt ocupate de Adele, Nicole Kidman, Zoe Saldana, Penelope Cruz si Katy Perry. Valoarea exacta a locuintelor detinute de megastaruri este de 113,95 milioane de dolari,…

- Trupa Metallica a facut o donație impresionanta pentru constructia primului Spital de Oncologie si Radioterapie Pediatrica din Romania, alaturandu-se astfel initiativei #NoiFacemUnSpital, a anuntat pe Facebook Asociatia Daruieste Viata, potrivit Agerpres . Membrii formației de heavy metal din Los Angeles,…

- Cameron Boyce, un actor cunoscut din rolurile interpretate in doua productii celebre ale postului Disney Channel, serialul "Jessie" si franciza de lungmetraje de televiziune "Descendants", a murit la varsta de 20 de ani, informeaza site-ul thewrap.com. "A murit in somn din cauza unei crize care s-a…