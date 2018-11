Stiri pe aceeasi tema

- Florin Busuioc a facut infarct la scurt timp dupa reprezentația pe care a susținut-o la Craiova. A fost resuscitat minute bune, dupa care a fost transportat la spitalul din oraș, unde a fost operat. Ulterior, a fost adus la București, cu un elicopter, și internat la Fundeni. Imediat dupa terminarea…

- Dorian Popa are de tras din greu dupa accidentarea suferita in Madagascar, la „Ultimul trib”. Dupa operația suferita la genunchi in urma cu trei saptamani, artistul a ajuns din nou la medic pentru un consult. Dorian Popa merge in carje de aproape o luna. Artistul s-a dus la medic pentru a vedea cum…

- Oana Lis și-a imparțit fanii in doua tabere la scurt timp dupa ce a facut publica o imagine in care apare in prim plan un pahar cu vin. Toate acestea dupa ce prietenii virtuali au vazut ce lighioana era pe paharul din care vedeta se delecta cu licoarea lui Bachus. Citește și: Oana Lis, indurerata: “S-a…

- Trei dintre concurenții de la emisiunea ”Ultimul trib”, care se realizeaza in Madagascar, trec prin perioade dificile! Fiecare și-a pierdut un membru al familiei. Ultima de care s-a aflat ca a fost lovita de nenorocire este Neli Condescu! La scurt timp dupa ce concurenții au ajuns in Madagascar, pentru…

- ULTIMUL TRIB. Imagini uluitoare cu concurenții celebri care acasa, in Romania, traiesc in lux, iar la "Ultimul trib" au condiții de lumea a treia: vedetele din Madagascar se spala la lighean și cu strachina!