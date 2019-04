Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei echipe semifinaliste din „Asia Express” sezon 2 au avut parte de o aventura pe cinste in ediția din 8 aprilie 2019! Ajunse la fort, vedetele au fost nevoite sa ia o decizie extrem de grea!

- sDupa ce s-au distrat hranind o vaca dintr-un sat indian cu niște paini speciale, echipele din sezonul 2 „Asia Express” s-au indreptat catre o noua locație: Kohiinoor Mills, fabrica de turmeric (curcuma)!

- Vedetele din cadrul show-ului Asia Express au avut parte de o adevarata provocare la Asia Express. Acestea au fost nevoita sa faca un fel de caramizi pentru case din balega și paie. In cadrul unei curse de la show-ul Asia Express, emisiunea transmisa de Antena 1, vedetele au fost nevoita sa faca chirpici…

- CRBL, Ana Morodan, Șerban Copoț și Cocuța, ramași cu Gina Pistol, au primit ca misiune sa gaseasca cinci vase in care se afla logo-ul "Asia Express". De clasamentul obținut de Ana Morodan, Robert, CRBL, Cocuța și Șerban Copoț, in urma jocului, va depinde soarta in cursa a colegilor de echipa.

- Inca din primele ediții ale emisiunii „Scena misterelor”, starurile au trecut prin transformari ce iți taie rasuflarea! Am descoperit personaje din filme, supereroi și chiar figuri cunoscute din desenele animate!

- Vedetele din sezonul 2 „Asia Express” au trecut prin clipe greu de imaginat in Sri Lanka și s-au convins inca o data ca aceastp competiție este mult mai dificila decat s-au așteptat inițial!

- O noua ediție Asia Express, ce va incepe diseara, de la 20:00, pe Antena 1 vine cu o alta provocare pentru echipele din cursa sezonului 2. Nervi intinși la maximum, tensiuni intre coechipieri, stresul unei...

- ASIA EXPRESS 2019 LIVE VIDEO: Dupa un zbor de 14 ore in care emoțiile și scenariile posibile vor acapara mintea fiecarui concurent, aceștia vor ajunge in Pasyala, oraș din țara insulara Sri Lanka. Startul competiției ii va lua pe nepregatite, caci in cel mai dur reality show, elementul-surpriza este…