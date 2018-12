Vedetele care s-au despartit in 2018 Alessandra Ambrosio si Jamie Mazur Ingerul de la Victoria’s Secret s-a despartit de Jamie Mazur in martie, dupa ce au fost logoditi timp de 10 ani. Ariana Grande si Pete Davidson Cea mai titrata poveste de iubire a anului a durat numai cateva luni. Ariana si Pete s-au cunoscut in 2016, la emisiunea Saturday Night Live in 2016, dar s-au cuplat numai in luna mai a anului 2018. Imediat, cei doi s-au logodit, insa dupa numai patru luni, au anuntat ca au incheiat relatia. In urma despartirii, Ariana Grande a lansat hitul, “ Thank U, Next .” Ben Affleck si Lindsay…