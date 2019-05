Vedetele care au purtat Tommy Hilfiger la Cannes 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Rochiile de la Cannes prin care s-a vazut aproape tot Pe durata Festivalului e Film de la Cannes, Riviera Franceza se transforma intr-un veritabil podium de moda. Vedetele se intrec in aparitii spectaculoase pe covorul rosu, iar unele dintre ele aleg sa poarte rochii extrem de indaznete, lasand la vedere…

- Filmul biografic ''Rocketman'', dedicat cantaretului britanic Elton John, a primit atat aprecieri pozitive, cat si comentarii negative din partea criticilor, dupa premiera peliculei in cadrul Festivalului de film de la Cannes, relateaza vineri Press Assocation. Desi pelicula…

- Cineastul german Werner Herzog, al carui documentar „Family Romance, LLC” va avea premiera la editia de anul acesta a Festivalului de la Cannes, va fi premiat de Academia Europeana de Film pentru intreaga activitate.

- "Hors Normes", noul film al regizorilor Eric Toledano si Olivier Nakache, a fost inclus in selectia oficiala a celei de-a 72-a editii a Festivalului de la Cannes si va inchide evenimentul, urmand sa fie prezentat in cadrul unei proiectii speciale ("Derniere Seance") la Grand Theatre Lumiere, in seara…

- FILM… “La Gomera”, cea mai noua pelicula a regizorului vasluian Corneliu Porumboiu, a fost selectionata in competitia Festivalului de Film de la Cannes. Anuntul a fost facut ieri, 18 aprilie, intr-o conferinta de presa, de Pierre Lescure, presedintele festivalului, si Thierry Fremaux, delegatul general…

- Cantaretul britanic Elton John va participa la cea de-a 72-a editie a Festivalului de la Cannes pentru a prezenta, in afara competitiei, filmul 'Rocketman', un "biopic" inspirat din viata sa si interpretat de actorul galez Taron Egerton, relateaza miercuri EFE. Surse apropiate festivalului au…