Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu este un barbat credincios, iar acum a facut o marturisire emoționanta in direct la Antena Stars. Designerul a declarat ca a petrecut multe Sarbatori de Paste si de Craciun la manastiri. „Am fost in locuri incarcate de energie si de credinta si m-am simtit foarte bine. Banii nu inseamna…

- Prima editie a Festivalului Oualor de Paste va avea loc pe data de 17 aprilie de la ora 19.00 la Fratelli. Regizoarea si scriitoarea Chris Simion – Mercurian a initiat un eveniment caritabil anual menit sa sustina constructia de spatii culturale sau diverse actiuni din zona industriilor creative.

- Pensiile majorate se platesc inainte de Paste. Este vorba de pensionarii din grupele 1 si 2 carora nu li s-a calculat pensia in functie de grupa. Se estimeaza ca 33 de mii dintre acestia vor primi inainte de Paste veniturile recalculate. Citeste si PENSII 2019. Ce se intampla cu pensiile…

- Senatorul Marius Dunca, presedinte al PSD Brasov, a declarat, vineri, ca Klaus Iohannis "nu a construit nimic de cand este presedinte" si ca, din contra, a uzat de functie "pentru a bloca", exemplificand cu faptul ca actualul sef al statului a

- In cele patru ediții difuzate saptamana aceasta, de miercuri pana vineri, de la ora 22:00, și in Gala de sambata, difuzata la ora 23:00, la Kanal D, alaturi de Catalin Botezatu, Raluca Badulescu și Maurice Munteanu se va afla Ami. Ami, in varsta de 29 de ani, a marturisit ca este nerabdatoare sa le…

- Pe scena finalei naționale Eurovision 2019 se va afla și o fosta concurenta de la emisiunea "Bravo, ai stil", difuzata de postul de televiziune Kanal D. Alina Ionescu s-a facut remarcata in lumea showbiz-ului de la noi dupa ce a fost concurenta intr-unul dintre sezoanele de la emisiunea "Bravo, ai…

- Concurenți de la Ferma au fost protagoniștii unor momente incendiare. Au raspuns provocarilor și au facut gesturi la care nimeni nu se aștepta. Concurenții de la Ferma au jucat adevar sau provocare. In cadrul jocului, Emil Rengle a fost pus sa spuna cu ce femeie de la show s-ar culca. Acesta a raspuns…

- Amalia Nastase a vorbit despre relația pe care o are cu fostul ei partener de viața, fostul mare campion la tenis Ilie Nastase. Amalia Nastase, in varsta de 42 de ani, a fost casatorita cu Ilie Nastase, insa cei doi au ajuns la separare in urma cu opt ani. Cei doi au impreuna doua fete, pe Alessia,…