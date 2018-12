Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Mantea a facut anunțul din Turcia! Iar cel mai entuziasmat a fost, bineințeles, fiul ei David. La fel ca prezentatorul Cosmin Cernat, care in perioada filmarilor pentru „Exatlon” locuiește in Republica Dominicana, Andreea Mantea va sta la Istanbul cat se va transmite la Kanal D „Puterea dragostei”. Vedeta…

- Viața lui Victor Slav a luat o turnura neașteptata dupa desparțirea de Bianca Dragușanu. El și-a schimbat planurile radViața lui Victor Slav a luat o turnura neașteptata dupa desparțirea de Bianca Dragușanu. El și-a schimbat planurile radical și s-a concentrat mai mult pe partea profesionala.ical și…

- Prezenta in platoul emisiunii Teo Show, de la Kanal D, Bianca Dragusanu a facut declaratii despre fiica sa si a lui Victor Slav, Sofia Natalia. Vedeta a dezvaluit cum spune micuta ca o cheama. „Cu siguranta, in momentul asta se uita la noi (n.r. fiica ei, Sofia Natalia) si ma aplauda de acasa si ma…

- Chiar daca a plecat impreuna cu mama lui in Turcia, David vorbește cu tatal lui la fel de des. Cristi Mitrea a postat pe contul de socializare un mesaj, in care marturisește ca distanța nu este o problema pentru ei. „Distanta nu reprezinta nimic”, a scris Cristian Mitrea pe retelele de socializare in…

- Andreea Mantea s-a mutat pentru o perioada de șase luni in Turcia, pentru noua emisiune pe care o modereaza la postul de televiziune Kanal D. Fiul ei, care se afla cu ea in aceasta perioada, va merge la gradinița in Turcia. Andreea Mantea are un nou proiect profesional. Este vorba despre show-ul matrimonial…

- Victor Slav și Bianca Dragușanu au avut o relație tumultoasa, care nu i-a ținut impreuna pana la adanci batraneți, așa cum și-au jurat, atunci cand s-au casatorit. Rodul poveștii lor de dragoste este fiica lor, Sofia, de care sunt foarte mandri amandoi și incearca sa petreaca cat mai mult timp impreuna…

- Bianca Dragușanu a facut o declarație cu totul neașteptata despre fostul ei partener de viața și tatal fiicei sale, prezentatorul de televiziune Victor Slav. Au fost casatoritți, au ajuns la divorț, s-au impacat și au facut un copil, dupa care au ajuns din nou la separare anul acesta. Bianca Dragușanu…

- Victor Slav este un barbat care tine mult la familia sa, dar si la cariera. Cele doua pot fi imbinate excelent, insa nu este deloc usor sa faci fata cu brio pe ambele cai. Cel mai bun exemplu este chiar el cu Bianca Dragusanu. Dupa despartire, fosta lui iubita a dat de inteles ca ruptura din relatie…