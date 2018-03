Vedete frauduoase Dimineata, pisicii astia se zbenguie navalnic si fac trei, patru ture din bucatarie pana pe scari si pe holul de la intrare, vreo cinci, zece minute. Dupa care intra cu boticul in palma ta, dau drumul la motorasul ala torcator-aspirator si deloc respingator si adorm pe foteluri. Bag sama ca e perioada lor de vedetism, […] Vedete frauduoase is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut trei zile de la moartea lui Andrei Gheorghe. Piosenia dedicata unui necredincios a expirat. El n-ar fi acordat nici macar secunde, daramite zile, de gratie si tacere, unui mort ilustru pe care nu-l agrea. Va aduceti aminte ce s-a intamplat cand s-a prapadit Adrian Paunescu? Inmormantarea se…

- Fosta stea a fotbalului brazilian, Ronaldinho Gaucho (37 de ani) s-a inscris in randurile Partidului republican brazilian (dreapta) considerat aripa politica a Bisericii universale a imparatiei lui Dumnezeu, neopenticostala. ”Sunt fericit ca pot sa particip la un proiect care cauta ceea ce este mai…

- Un milionar care avea ceva probleme cu justitia britanica a ramas si fara un Ferrari 458 Spider pe care il parcase in fata tribunalului. Ulterior, acesta a fost zbrobit prin concasare. Zahid Khan s-a prezentat in fata judecatorilor pentru a da explicatii juridice si a lasat masina in fata tribunalului.…

- BERBEC Faceti cunostinta cu o persoana deosebita, care va atrage din primul moment. Fiti prudent si modest. La locul de munca sau in afaceri este recomandat sa fiti foarte atent si sa nu va asumati niciun risc. Puteti sa va bazati pe intuitie. TAUR Va simtiti in forma intelectuala excelenta, aveti…

- Se vede treaba ca nu sunt suficiente contrafacerile chinezesti care au sufocat piata, mai nou e cool pantoful de sport facut din gunoiul reciclat din oceane, mai precis sticlele de plastic. O sursa de inspiratie pentru Adidas, in cautare de profituri. Celebra companie germana a vandut 1 milion de perechi…

- Asa a titrat Marca dupa fluierul final al partidei de pe Camp Nou, unde FC Barcelona a invins Chelsea (3-0), calificandu-se in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Lionel Messi, “creierul tuturor actiunilor” , dupa cum recunoaste si Antonio Conte, antrenorul gruparii londoneze, a inscris de doua…

- In perioada 13.02.2018 - 09.03.2018, s-a desfasurat o actiune la nivel national pentru verificarea modului de respectare, de catre operatorii din sectorul alimentar, a conditiilor sanitare veterinare si de siguranta alimentelor referitoare la transportul, ambalarea, depozitarea si comercializarea oualor…

- Dedeman trimite cu gandul la amenajari interioare și reprezinta pentru mulți principala sursa de achiziționare a materialelor de comnstrucție. Puțini știu ca ideea afacerii a pornit in Bacau acum 26 de ani.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, referitor la declaratiile presedintelui PSD, Liviu Dragnea, potrivita carora ar trebui o lege a defaimarii, ca "responsabilitate nu exista, declaratiile se fac cu o usurinta nepermisa, iar interesul national si imaginea Romaniei sunt…

- Gripa continua sa secere vieti in Romania. Pana la momentul de fata, autoritatile au confirmat faptul ca, in actualul sezon de gripa, au murit 95 de romani. Luni, s-a aflat ca doi tineri au pierit dupa ce virusul gripal s-a adaugat altor probleme de sanatate pe care le aveau. Din cate au anuntat oficialii…

- Cum pe final de saptamana nu au fost putini cei care, avand in vedere ca vremea e frumoasa, au ales sa mearga la munte, nelipsind nici cazurile in care salvamontistii au fost solicitati in ajutorul unor turisti care au intampinat probleme, salvatorii montani prahoveni au ales sa transmita o atentionare…

- Soc in randul apropiatilor si al colegilor unui subofiter de la Jandarmeria din Teleorman, care a fost gasit fara suflare la locul de munca, cu scurta vreme inainte de a intra in tura. Barbatul in varsta de 41 de ani, tata al unui copil, a fost descoperit prabusit, in cursul noptii trecute, chiar in…

- Romanca isi continua parcursul la Indian Wells, gratie unei victorii obtinute deloc fara efort, intr-un meci in care pierduse primul set. Irina Begu a avut-o ca adversara pe sportiva sarba aflata pe locul 47 in clasament, Aleksandra Krunic. Romanca in varsta de 27 de ani a invins-o pe Krunic, scor 3-6,…

- Telekom Romania va oferi clientilor, pentru nefunctionarea serviciilor mobile din data de 5 martie, reduceri la factura, credit suplimentar la cartela si alte beneficii suplimentare anuntat compania intr-un comunicat. Abonatii Telekom vor primi o reducere echivalenta unei zile de abonament…

- A fost iar ingramadeala la metrou. Problemele au aparut marti dimineata pe magistrala 2, cea care leaga Berceniul de Pipera. O parte a calatorilor care au mers catre munca, marti dimineata, cu metroul bucurestean au constatat pe propria piele cat de aglomerate au fost peroanele – indeosebi in doua dintre…

- Cel mai lung lant de mucenici vazut vreodata ! Peste 20.000 de mucenici moldovenesti si peste 5000 de portii de mucenici muntenesti fierti intr-un ceaun urias va asteapta weekend-ul acesta, in PARCUL NATIONAL din sect. 2 Bucuresti! Va asteptam incepand de Joi, 08 Martie, pana Duminica 11 Martie, sa…

- Edilii marilor orase ale tarii au venit in Capitala, pentru ca vineri dimineata au avut o intrevedere cu sefa Guvernului. Printre cei care s-au aflat,de la ora 10 incepand, la masa discutiilor cu premierul Dancila s-au numarat edilul Iasului, Mihai Chirica, si cel al Aradului, Gheorghe Falca. La intalnire…

- Trenurile continua sa ruleze adaptat la conditii de iarna, insa, fata de ziua precedenta, “intra treptat in graficele normale de circulatie”, din cate au transmis vineri reprezentantii CFR Calatori. Insa chiar si asa, sunt peste 40 de trenuri anulate, dupa cum arata cele mai recente informatii facute…

- Aflat la Bucuresti, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a avut deja discutii cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului. Si urmeaza sa mai aiba, in aceasta prima zi a lunii martie, o serie de intrevederi cu inalti oficiali romani. Inca de dimineata, in jurul orei 9, Timmermans…

- Sistemul national de transport al gazelor este de marti dimineata in stare de dezechilibru, volumul de gaze din conducte fiind sub nivelul optim. Joi dimineata Line Pack era de 34,7 milioane mc, fata de o valoare optima de 41 milioane metri cubi. Starile de risc apar cand Line Pack este sub 33 milioane…

- Sistemul national de transport al gazelor se afla de marti dimineata, de la ora 7.00, in stare de dezechilibru, ceea ce inseamna ca volumul de gaze din conducte este sub nivelul optim. De cateva ore, sistemul national de transport se afla foarte aproape de starea de risc, care insemna ca nu sunt suficient…

- Chiar daca se apropie luna lui Martisor, iarna pare mai decisa ca oricand sa-si arate coltii. Meteorologii au prelungit valabilitatea avertizarilor de vreme rea, pana vineri seara. Si au emis o prognoza speciala si pentru Bucuresti. Astfel ca, locuitorii Capitalei afla din timp la ce sa se astepte din…

- Proiectul “ACHIZITIE UTILAJE LUNGU TRANS SRL”, cod MySMIS 104610, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de catre LUNGU TRANS SRL și are o valoare totala de 1.295.504,09 Lei, din care 870.127,11 Lei (739.608,04 lei din fonduri FEDR si 130.519,07 lei din fonduri de…

- Inspectorii de la DSVSA Maramures au verificat in ultima perioada producatorii de oua din judet. Controalele efectuate fac parte dintr-o actiune mai ampla desfasurata la nivel national, iar rezultatele vor fi facute publice la finalul lunii. Incepand cu luna august a anului trecut, ANSVSA a demarat…

- BERBEC Este posibil sa aveti dificultati pe plan sentimental si financiar. Din acest motiv, sunteti indispus si puteti deveni irascibil. Pastrati-va calmul si ascultati sfaturile prietenilor! TAUR Dimineata s-ar putea sa fiti agitat din cauza unor schimbari care survin la serviciu. Nu va iesiti din…

- Caz de o violenta extrema in Bucuresti. Anchetatorilor le revine misiunea de a stabili ce anume s-a intamplat intr-un bloc din Capitala, unde au avut loc doua crime. In prima faza, s-a aflat ca un barbat in varsta de 64 de ani si-a dat ultima suflare in scara unui imobil din sectorul 3, dupa ce […]…

- Chiar in dupa-amiaza zilei in care se asteapta un anunt de la ministrul Justitiei, cu privire la raportul privind activitatea manageriala de la DNA, s-a aflat ca procurorii ar fi cerut o serie de inscrisuri de la organizatia prahoveana a PSD-ului. Concret, secretarul executiv al PSD Prahova a detaliat,…

- Dupa ce DNA-ul a anuntat, pe fondul prezentei inaltului prelat la DNA Constanta, orele trecute, ca IPS Teodosie are calitatea de suspect intr-un nou dosar, dinspre Arhiepiscopia Tomisului s-a transmis un punct de vedere, in care se transmite ca “este surprinsa de evolutia unui dosar penal”. Reactia…

- Scafandrii si salvatorii ISU Bucuresti-Ilfov au intervenit, marti, in zona in care au fost anuntati ca un autoturism a cazut in raul Dambovita. Masina era condusa de un barbat, care ar fi iesit singur din masina, conform observator.tv. Nu existau alti pasageri la bord. La locul accidentului a ajuns…

- Dupa ce joia trecuta amana comunicarea concluziilor din raportul privind activitatea manageriala a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, ministrul Justitiei a facut in cursul acestei dupa-amiezi un anunt esential referitor la acest subiect. Si anume ca peste trei zile va face publice…

- Peste 230 de copii bolnavi de cancer sunt luați in evidența compartimentului de Oncologie Pediatrica din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Constanța, condus de singurul medic oncopediatru din județ, Adriana Apostol. Anul acesta, deși la inceput, sunt deja doua cazuri noi de cancer la copii.

- Ajunsa in optimile turneului din Qatar, Sorana Cirstea (38 WTA) a avut de infruntat o adversara mai bine clasata in clasamentul mondial, Garbine Muguruza, care a reusit sa incheie primul set fara ca romanca sa isi treaca in dreptul numelui vreun game. Infruntarea a durat cu putin peste o ora si s-a…

- Pana sa intre in sedinta Comitetului Executiv, liderul PSD nu s-a sfiit sa arate ca e deranjat de unele declaratii facute de unul dintre colegii sai de partid, in privinta eventualitatii ca ministrul Justitiei sa-si depuna mandatul, in lipsa unor “masuri foarte radicale”, pe fondul recent aparutelor…

- Roger Federer, nr. 2 mondial, este in sprijinul unui program mai lejer in competitii pentru ca pauzele mai lungi ii pot ajuta pe tenismeni sa castige. Supercampionul elvetian a lipsit o perioada lunga in 2016 din cauza unei accidentari la genunchi, dupa care la revenirea sa in 2017 a participat doar…

- BERBEC Dimineata este posibil sa fiti apatic si sa nu va puteti concentra. Va sfatuim sa nu va asumati niciun risc in afaceri. Daca aveti ocazia sa mergeti intr-o vizita, nu stati pe ganduri! TAUR Starea de confuzie va poate afecta relatiile cu cei din jur si chiar situatia financiara. Nu va implicati…

- A fost o veritabila alerta la Ministerul Sanatatii, intr-o cauza cat se poate de serioasa! Unui sindicalist de la o confederatie din Constanta i s-a facut rau, in timpul unei sedinte. Omul a primit primul-ajutor inainte sa ajunga Salvarea la sediul institutiei. Incidentul s-a produs, in timpul unei…

- Politistii rusi nu mai au dreptul sa-i aresteze pe judecatorii care comit infractiuni rutiere, chiar in cazul conducerii sub influenta alcoolului, potrivit unui amendament al Codului Rutier, intrat vineri in vigoare. Aceasta noua reglementare, publicata in Monitorul Oficial rus, interzice politiei rutiere…

- Seful social-democratilor a facut referire la decizia privitoare la Valcov, amintind, insa, ca este o condamnare in prima instanta. Concret, la o zi de cand s-a aflat ca Inalta Curte a decis, in prima instanta, condamnarea lui Darius Valcov la 8 ani de inchisoare, pentru acuzatii de coruptie, intrebat…

- Galbena nu ca semn ca este penelista ci din cauza invidiei starnite de succesul amazoanelor pesediste, Alina Gorghiu ii arata liderului Ludovic Orban pisica scindarii partidului. Desi nu au motive sa se bata pentru cele cateva amarate de functii pe care le au in Parlament – PNLeste in Opozitie si nici…

- Fostul premier Victor Ponta a raspuns acuzatiilor liderului PSD dupa ce Liviu Dragnea a spus ca nu ii place sa converseze cu turnatorii si santajastii. Ponta a precizat ca Dragnea vorba "in oglinda" si ca acesta o avea drept prietena in DNA pe Laura Codruta...

- Senatul canadian a votat un proiect legislativ prin care imnul national devine neutru la gen, sintagma ''fiilor tai'' fiind inlocuita cu ''tuturor'', informeaza joi DPA. Versurile imnului ''O Canada'' au fost scrise in 1908 de judecatorul…

- Tatal lui Bogdan a mers, joi, la Inalta Curte, insotit de avocatii familiei, la primul termen in care magistratii analizeaza contestatia pe care parintii tanarului politist de la Rutiera au depus-o, cerand urgentarea solutionarii anchetei in dosarul mortii fiului lor. Mama si tatal lui Bogdan Gigina…

- In asteptarea unei “solutii permanente” in cazul formularului care a iscat atatea nelamuriri, varianta pe care ar trebui sa o gaseasca oficialii de la Finante, prim-ministrul Dancila a anuntat ca termenul de depunere a Declaratiei 600 se amana pana la mijlocul lunii aprilie. “Astazi vom adopta o Ordonanta…

- Liderul social-democrat a afirmat ca un trimis de-al sefului Serviciului de Paza si Protectie, Lucian Pahontu, a ajuns la actualul vicepremier Paul Stanescu, pentru a-i transmite un mesaj cat se poate de clar cu privire la Liviu Dragnea. “Un coleg de-al nostru, (…) Paul Stanescu, a spus ca un bun prieten…

- Guvernul vrea sa scoata la licitatie Metroul de Otopeni, sute de kilometri de autostrada si de cale ferata in baza contractului national, aprobat in ianuarie. Prin schimbarile aduse de noua Biblie a infrastructurii, constructorii nu mai pot propune niciun fel de amendamente la contracte iar studiile…

- Supusii Reginei Elisabeta a II-a mananca pe an „miliarde” de sandviciuri. Si ce e cu asta, veti spune. Ei bine, oamenii de stiinta au studiat amprenta de carbon a 40 de tipuri de sandviciuri, preparate in casa si preambalate, calculand modul in care au fost produse ingredientele, ambalajul si deseurile…

- Antrenorul de judo Vasile Bodea reclama faptul ca FRJ il defavorizeaza pe sportivul sau, Teodor Baldean, campionul național la zi, spre a-l promova la competiții și stagii externe pe Andrei Gușa, baiatul președintelui federației. Gușa sr. spune ca fiul iși platește singur deplasarile. Apele tulburi…