- Jack Dorsey, CEO-ul Twitter, a dezvaluit ca face bai cu gheata si manânca doar o data pe zi pentru a se putea concentra asupra conducerii celor doua companii pe care le-a fondat, relateaza joi Press Association.

- Jurnalista si sefa revistei Vogue, celebra Anna Wintour, care va implini in noiembrie varsta de 70 de ani, a vorbit intr-un interviu acordat CNN despre imaginea ei, deseori subiect pe prima pagina a tabloidelor.

- Grupul de Actiune Locala (GAL) Sepsi si partenerii sai demareaza luna aceasta o campanie de colectare a gunoiului din zonele periferice ale municipiului Sfantu Gheorghe, prima actiune urmand sa aiba loc la sfarsitul saptamanii viitoare in zona Cartierului Orko. „Prima editie a sirului de actiuni ‘Cleanup…

- Statueta unei zeitati budiste chineze, pe care o femeie a cumparat-o in urma cu 20 de ani de la un targ de vechituri cu 100 de dolari, a fost vanduta miercuri la o licitatie organizata de casa Sotheby's pentru suma de 2,1 milioane de dolari, relateaza EFE, potrivit https://www.agerpres.ro/.Vanzarea…

- Meghan Markle s-a facut remarcata prin repetate abateri de la protocolul impus de familia regala britanica si nu pare ca are de gand sa se conformeze. Recent, sotia Printului Harry a zburat singura la New York, unde prietenele sale, intre care tenismena Serena Williams si avocata Amal Clooney, i-au…

- Metropolitan Museum din New York va inapoia Egiptului un sarcofag furat probabil in 2011, in plin tumult revolutionar care cuprindea tara. Piesa a fost achizitionata de la un negustor de arta din Paris pentru un pret de aproximativ 4 milioane de dolari, in 2017, potrivit Le Figaro, relateaza News.ro.Citește…

- Actrita premiata cu Oscar Jennifer Lawrence, una dintre cele mai cunoscute vedete de film din lume, s-a logodit cu iubitul sau, director al unei galerii de arta din New York, informeaza miercuri Press Association si Reuters citand informatii publicate de media americane, scrie agerpres.

