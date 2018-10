Stiri pe aceeasi tema

- Fosta asistenta TV este audiata in aceste momente in biroul procurorului de caz de la DIICOT.Surse judiciare au declarat pentru Știripesurse.ro ca tanara a fost deja pusa sub acuzare intr-un dosar cu infractiuni informatice. Mai exact, ea ar fi complice la savarsirea unor prevazute la articolul…

- Operațiune de amploare a DIICOT. Procurorii au acționat in doua județe ale țarii. Procurorii DIICOT Timisoara au facut opt perchezitii in Timisoara si Oradea, pentru destructurarea unei retele care se ocupa cu clonarea de carduri bancare, de pe care membrii acesteia retrageau apoi banii, la bancomate.…