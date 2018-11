Stiri pe aceeasi tema

- Tara Reid a ieșit din lumina reflectoarelor, dar continua sa fie subiect pentru ziarele tabloide de peste Ocean. Deși nu mai joaca in seriale, actrița s-a facut iar de bafta in timpul unui zbor intern in Statele Unite. Vedeta a fost data afara din avionul care urma s-o duca la New York. Motivul este…

- Actrița Mara Wilson, copilul-vedeta din comediile „Matilda” și „Mrs. Doubtfire, a vorbit pentru prima oara despre diagnosticul cumplit pe care l-a primit la numai 12 ani. Vedeta, acum in varsta de 31 de ani, sufera de tulburare obsesiv-compulsiva (OCD) și vrea cu orice preț sa inlature stigmatele asociate…

- Marcia Cross, binecunoscuta din serialul „Neveste disperate”, a fost diagnosticata cu cancer. Vedeta americana a dezvaluit ca a urmat in secret un tratament pentru a invinge boala care i-a rapus primul partener de viața. Roșcata care a jucat rolul lui Bree Van de Kamp susține ca dupa 8 luni de la chimioterapie…

- Angelina Jolie a dezvaluit, intr-un intervu acordat revistei InStyle in luna martie, identitatea dermatologului ei, Dr. Rhonda Rand. Acesta i-a fost prezentat actriței chiar de mama sa, regretat actrița Marcheline Bertrand. Cu permisiunea Angelinei Jolie, Rhonda Rand a vorbit despre rutina de frumusețe…

- Se pare ca Pamelei Anderson ii este frica de un nou angajament oficial. Vedeta canadiana s-a desparțit de fotbalistul francez Adil Rami la doar cateva zile dupa ce acesta o ceruse de nevasta. Blonda in varsta de 51 de ani și sportivul de 32 de ani erau impreuna de un an de zile. Relația lor... Read…

- Nicole Scherzinger a facut un spectacol de zile mari la Brașov, sambata, pe scena Festivalului de muzica Cerbul de Aur. Vedeta, in varsta de 40 de ani, a atras simpatia fanilor din Romania, dupa ce a luat in culise mai mulți tineri in scaune rulante. #cerbuldeaur2018 #Romania A post shared by Nicole…

- Anca Serea a dezvaluit, de curand, care este secretul siluetei ei, marturisind ca lamaile o ajuta sa se mentina slaba, intrucat le consuma zilnic, scrie lyla.ro. Citeste si Anca Pandrea, salvata de la moarte de cainii sai: "Altfel, as fi avut soarta Stelei Popescu" "Mananc ca tot omul…