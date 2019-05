Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatoarea emisiunii "Vreau sa fiu sanatos" de la TVR 1 trage ponoasele ambiției din copilarie. Mai exact, de cateva luni, Sonia Argint Ionescu etaleaza un aparat dentar, pentru a-și corecta dantura. Sonia Argint Ionescu a cautat soluții la medicul stomatolog, din dorința de a avea o dantura armonioasa.…

- Alergiile se dezvolta in momentul in care anumiti factori externi nu sunt tolerati de catre un organism. Vedetele nu numai ca nu sunt scutite de alergii, dar s-au pricopsit si cu unele mai ciudate. Este și cazul Andreei Antonescu care a dezvaluit ca este alergica… lucru neștiut pana acum despre celebra…

- Cantareața Cristina Spatar iși reface viața. Vedeta a dezvaluit ca exista un barbat in viața ei. Cristina Spatar a trecut peste perioada mai grea din viața sa și acum iși reface viața. Artista are un nou iubit, dupa cum a declarat pentru click.ro. Intrebata daca și-a refacut viața, Cristina Spatar a…

- Cantareața Nicoleta Nuca a marturisit ca și-ar fi dorit sa fie mai inalta. Artista a facut dezvaluiri intr-un interviu. Nicoleta Nuca este o femeie frumoasa și plina de senzualitate. Insa, vedeta a marturisit ca și-ar fi dorit sa fie mai inalta. "Ca orice adolescenta, am avut o perioada a vietii in…

- Cantareața Daniela Gyorfi a explicat cate intervenții estetice are și unde anume și le-a facut. Dupa ce a fost criticata de internauții pentu look-ul pe care l-a afișat intr-o recenta fotografie postata pe Instagram, Daniela Gyorfi a ținut sa-i lamureasca pe cei care au afirmat ca este schimbata din…

- O prezentatoare de la Kanal D a recunoascut ca voma tot ce manca pentru a nu acumula kilograme in plus, scrie libertatea.ro. Este vorba despre Anca Ciota, care prezinta rubrica meteo la Știrile Kanal D. Ea a avut nevoie de ajutor specializat pentru a-și gasi echilibrul. In prezent, Anca Ciota…

- Vedeta „old school”, fara PR, stilist, secrete, migrene și machiaj, Nicolae Marin ne-a vorbit cu sinceritate despre inceputurile N&D, trupa care s-a nascut intr-o sufragerie de bloc și care a lansat-o in showbiz pe Delia. Impreuna, cei doi au lansat, la inceputurile anilor 2000, hituri ca „Nu e vina…

- Andreea Marin este un exemplu de vointa pentru orice femeie. Vedeta are mare grija la silueta ei si face mult sport, chiar daca de multe ori nu simte ca are cel mai mare chef de a merge in sala de fitness, asa cum a povestit la Antena Stars. Chiar si asa isi invinge starea si merge inainte.