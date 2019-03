Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) felicita femeile care activeaza in industria transporturilor rutiere, pentru munca eficienta pe care o realizeaza intr-un domeniu dificil precum transporturile rutiere. Potrivit datelor Comisiei Europene, femeile reprezinta doar aproape…

- Inspectoratul Judetean de Politie Neamt a continuat si in acest an traditia de a darui doamnelor si domnisoarelor cite o floare cu ocazia Zilei Internationale a Femeii. Acest lucru l-au facut, ca de fiecare data, lucratorii din cadrul Serviciului Rutier. Femeile aflate in trafic au fost surprinse de…

- Mesajul primarului Catalin Cherceheș, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii „Primiți o floare simbolica din partea mea de 8 Martie. Va doresc tuturor sanatate și numai fericire! La mulți ani, doamnelor! Femeile sunt cele mai prețioase creaturi daruite omenirii de catre Dumnezeu. Nu cred ca indraznește…

- În zgomotul creat de lovituri zgomotoase de oale și tigai cțteva sute de protestatare s-au adunat în Madrid la primele ore ale dimineții pentru a marca începutul Zilei Internaționale a Femeii, informeaza Reuters. Femeile- dintre care multe au venit îmbracate…

- Numarul femeilor aflate in posturi de conducere de rang inalt in Ministerul de Externe german a crescut puternic in ultimul an, dar femeile continua sa fie subreprezentate in misiunile diplomatice din strainatate, a declarat joi seful diplomatiei de la Berlin, Heiko Maas, transmite Reuters, potrivit…

- Cel putin 36 de tari, inclusiv toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene (UE), au semnat joi, in cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, un comunicat in care critica actiunile Arabiei Saudite in acest domeniu, au anuntat diplomati, informeaza Reuters. Comunicatul este…

- Laura Codruta Kovesi a fost onorata de Facultatea de Drept a Universitatii Harvard, cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, potrivit digi24.ro.Fostul procuror sef al DNA apare pe lista intocmita de forul universitar alaturi de alte 20 de femei magistrati de rang inalt in tarile lor, activiste pentru…

- Circa doua mii de salariate ale Complexului Energetic Oltenia vor avea parte de o prima de 100 de lei cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Compania energetica are 13.000 de salariați, care așteapta și ei in primavara tichetele cadou de Paș...