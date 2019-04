Stiri pe aceeasi tema

- Tanara din Charlestown, Massachusetts, a fost data disparuta in ianuarie, dupa ce a petrecut intr-o seara cu prietenii ei. Fata a povestit ca s-a trezit pe o saltea neacoperita in apartamentul mizerabil al lui Victor Pena, in varsta de 38 de ani. Polițiștii au gasit-o dupa trei zile, plangand…

- Social-democratul Mihai Gherghe a vorbit despre recenta sa numire in funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii. Un domeniu cu care nu are nicio legatura, dar in care crede ca va face treaba. Gherghe promite ca va aplica programul...

- ■ presedintele unui partid din Neamt a formulat plingere penala pentru amenintare ■ el il banuieste pe un angajat al unei primarii ■ Seful unei formatiuni politice din Neamt a formulat plingere penala pentru amenintare impotriva unui angajat al unei primarii din judet. El sustine ca a primit pe facebook…

- Bella Santiago, caștigatoarea X Factor Romania 2018, este tranșanta cu privire la participarea la Eurovision. Scandalul de la Eurovision BUBUIE in Parlament. Presedintele Comisiei de Cultura intervine: "Ma declar SOCAT" "Nu sunt dezamagita deloc și respect decizia și rezultatul Eurovision.…

- Andreea Marin este o femeie extrem de puternica, dar, cu toate acestea, vedeta a fost incercata de multe lucruri negative in viața. Deși intampina și ea greutați la tot pasul, ca fiecare om, indragita vedeta și-a pastrat optimismul mereu, iar acum a dezvaluit și care este secretul acestui optimism pe…

- Oana Lis a avut curaj in urma cu mai mult timp sa-și deschida sufletul și sa vorbeasca despre traumele din copilarie și abuzurile la care a fost supusa de tatal sau. Soția lui Viorel Lis a rememorat acum acele momente grele printr-o postare pe pagina sa de Facebook. Oana Lis, deși mereu vesela, mereu…