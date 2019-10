Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 17 ani a fost gasita moarta, sambata, in localitatea Sotrile, iar politistii il cauta acum pe criminal, informeaza IPJ Prahova. "La ora 16,08 am fost sesizati prin 112 ca pe raza...

- Adriana, o fata de 11 ani din localitatea Gura Suții, județul Dambovița, care a disparut vineri, dupa școala, a fost gasita. Conform primelor informații, ea a fost sugrumata, iar cadavrul i-a fost aruncat in niște tufișuri. Copila in varsta de 11 ani ani, din Dambovița, a disparut…

- Deznodamant cumplit pentru fetita de 11 ani disparuta vineri pe drumul de la scoala spre casa. Copila, Mihaela Adriana Fieraru a fost gasita moarta duminica dupa amiaza intr-un lan de porumb din apropierea casei. Potrivit anchetatorilor, copila prezinta urme de violenta pe corp. Principalul suspect…

- O femeie de 31 de ani din comuna prahoveana Barcanesti, data disparuta din 6 august, a fost gasita in Galati si spune ca nu a fost victima vreunei infractiuni, anunta, sambata, IPJ Prahova. "Numita Covaci Andrada a fost identificata de politisti pe raza municipiului Galati. Aceasta a declarat…

- Minora disparuta din comuna Șibot, in urma cu doua zile, a fost gasita in gara din Simeria. Polițiștii din Alba au deschis o ancheta și vor verifica daca, in perioada in care a lipsit de la domiciliu, a fost victima vreunei infracțiuni. Reamintim ca in dimineața zilei de 8 august 2019, polițiștii Inspectoratului…

- Ekaterina Karaglanova avea 24 de ani și un success impresionant in mediul virtual. Moartea ei a șocat pe toata lumea. Trupul fetei a fost gasit intr-o valiza. Ekaterina Karaglanova, o tanara de numai 24 de ani a fost gasita moarta in apartamentul ei din Moscova. Descoperirea a fost una șocanta, cadavrul…

