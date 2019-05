Stiri pe aceeasi tema

- Teri Hatcher, una dintre cele mai cunoscute actrițe din producția „Neveste Disperate” a trecut printr-o adevarata trauma. Vedeta a fost abuzata și violata chiar de catre unchiul ei și a pastrat tacerea ani de-a randul.

- Kelly Rutherford, una dintre cele ma iubite și cunoscute actrițe a trecut printr-un adevarata coșmar! Vedeta a ramas fara cei doi copii ai sai, pe care ii iubea nespus de mult, iar de atunci, nimic in viața ei nu a mai avut niciun sens.

- O noua stea pe "Walk of Fame". Interpreta si actrita Mandy Moore este cea care a primit a 2.658-a stea de pe bulevardul celebritatilor din Hollywood. "Sunt foarte emotionata ca sunt aici impreuna cu voi. Este o onoare ca numele meu sa fie scris pe acest bulevard.

- Insarcinata in 37 de saptamani, Gabriela Cristea nu a mai putut sta astazi in direct la “Te iubesc de nu te vezi”. Cunoscuta prezentatoare a parasit emisiunea si a ajuns de urgenta la spital. Gabriela Cristea s-a confruntat tot weekend-ul cu contractii puternice, iar astazi, in timp ce se pregatea sa…

- Cantaretul britanic Ed Sheeran s-a casatorit in secret cu prietena lui din copilarie, Cherry Seaborn, anul trecut, cu puțin inainte de Craciun, scrie acum presa de la Londra. Potrivit unei surse...