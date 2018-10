Potrivit Us Weekly, Christian, in varsta de 48 de ani si iubita sa, celebra cantareata, cunoscuta pentru melodiile "Poker face", "Alejandro" sau "Bad Romance", formeaza un cuplu de un an de zile, iar in aceasta vara, artista a fost ceruta in casatorie la doar un an dupa ce a rupt logodna cu actorul Taylor Kinney, cu care avea o relatie de patru ani. Prezenta la cea de-a 25-a editie a galei Annual Women In Hollywood Celebration, sustinta de ELLE, Lady Gaga a confirmat zvonurile logodnei in timpul unui discurs, multumindu-i "logodnicului" ei, Christian.

Nu stim daca nunta va avea loc in…