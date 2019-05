Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de un miliard de euro Hegyeshalom-Bezenye va fi amplasat pe o fasie din lunca Dunarii din nord-vestul Ungariei, se va intinde pe o suprafata de aproximativ 500 terenuri de fotbal si va avea facilitati precum scoli si magazine, au anuntat marti grupul de utilitati EON SE si dezvoltatorul…

- UN DJ A MIXAT, IN PREMIERA MONDIALA, DE PE O TURBINA EOLIANA, LA 100 DE METRI INALȚIME! Pentru prima data in lume, sunetele muzicii electronice s-au auzit din varful unei turbine eoliene. DJ-ul Alex Parker, care a fost prezent și pe scena principala a festivalului NEVERSEA in 2018, a mixat de la inalțimea…

- Ministrii europeni de Finante vor lua vineri o pauza de la marile afaceri globale, pentru a incerca sa rezolve o problema mult mai provinciala: bauturile alcoolice obtinute din fructele recoltate din gospodariile taranilor, se arata intr-o analiza realizata de Bloomberg. Romania, renumita…

- "Impartasesc aceasta idee a descrierii situatiei care se afla in intrebarea dvs. Pot sa spun ca nici cei mai varstnici nu-si mai aduc aminte cand a mai fost atat de buna relatia ungaro-sarbeasca ca si astazi. Si e greu sa ne aducem aminte de vremurile in care relatiile ungaro-slovace au fost atat…

- Ministrul de externe al Ungariei, Szijjarto Peter, a declarat joi, in cadrul manifestarilor de la Targu Mures de comemorare a Revolutiei de la 1848-1849, ca libertatea pentru Europa si Ungaria se afla in mijlocul unei ciocniri de civilizatii pe fondul migratiei masive din Africa si din Orientul Mijlociu,…

- STIRILE AMIEZII * Ungaria este gata sa cumpere gaze din partea romaneasca a Marii Negre, la pretul pietei, in conditiile in care si-a propus diversificarea surselor de aprovizionare, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Zakonyi Botond, ambasadorul Ungariei la Bucuresti. *…