Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Timis, sambata, pe un camp din localitatea Bulgarus, comuna Lenauheim, a fost gasit cadavrul unei femei de 69 de ani. Femeia a fost internata intr-un azil din apropiere. Bolnava de diabet si de Alzheimer, aceasta ar fi disparut…

- Femeia de 73 de ani era sub tratament pentru accident vascular cerebral, dar i se administra și medicamentație pentru agitație psihomotorie, scrie vremeanoua.ro. Dealtfel, medicul a dispus masuri de supraveghere sporite și imobilizarea acesteia, scrie vremeanoua.ro. Citeste si O fetita de…

- Femeia de 73 de ani era sub tratament pentru accident vascular cerebral, dar i se administra și medicamentație pentru agitație psihomotorie, scrie vremeanoua.ro. Dealtfel, medicul a dispus masuri de supraveghere sporite și imobilizarea acesteia, scrie vremeanoua.ro. Citeste si O fetita de…

- Polițiștii de investigații criminale desfașoara activitați pentru stabilirea identitații unei femei care a fost gasita in stare de inconștiența, pe raza municipiului Barlad. In ziua de 17 septembrie a.c., pe strada Republicii din municipiului Barlad a fost gasita o femeie, in stare de inconștiența.…

- Patru hunedoreni au dat dovada de vigilenta si nu au cazut in plasa escrocilor, care le-au cerut sume mari de bani, in scopul unor pretinse „interventii chirurgicale”. Politistii sunt pe urmele celor care au incercat sa ii insele prin metoda „accidentul”. In data de 13.10.2018, la ora 16.00,…

- Spitalul Municipal Campina este implicat intr-un scandal fara precedent. Politistii si procurorii ancheteaza o moarte suspecta care s-a petrecut in incinta sectiei de neonatologie. Ancheta autoritatilor a fost declansata la sesizarea managerului unitatii medicale.

- Polițiștii valceni au efectuat verificari pentru depistarea unei femei de 85 de ani, disparuta de la domiciliul din comuna Budești, la data de 19 septembrie. Pe 20 septembrie, polițiștii au fost sesizați de o femeie din Ramnicu Valcea, cu privire ...