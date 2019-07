Stiri pe aceeasi tema

- Ramasitele gasite de oamenii legii in casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, au fost ridicate si duse in duba Politiei, pentru a fi transportate in vederea efectuarii expertizei.

- De mai bine de zece ore, oamenii asteapta! In acest timp, politistii continua cercetarile. In urma cu cateva minute, angajatii de la spalatorie si-au impartit pumni, sub privirile ingrozite ale celor prezenti la fata locului.

- Potrivit unor surse neoficiale, s-ar parea ca in curtea lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal in serie din Caracal, s-ar fi gasit si trupul unui baietel de opt ani. Mai exact, anchetatorii ar fi gasit ramasitele micutului in fantana suspectului!

- Gheorghe Dinca se numeste presupusul criminal care le-ar fi ucis pe cele doua fete disparute la Caracal. Barbatul se afla in custodia politiei. Barbatul suspectat ca le-ar fi ucis pe cele doua fete disparute la Caracal se afla in custodia politiei. Politistii au descins vineri de dimineata la locuinta…

- Au fost facute publice primele imagini din casa presupusului din Caracal, Gheorghe Dinca, cel care se banuieste ca le-ar fi ucis pe Mihaela Luiza Melencu (19 ani) si Alexandra Macesanu (15 ani), la Caracal!

- Politistii continua cercetarile la domiciliul barbatului suspectat ca ar fi ucis mai multe persoane, pe raza orasului Caracal, apoi le-ar fi ascuns trupurile! Se pare ca politistii doljeni au gasit casa groazei.

- Oamenii legii se afla, in continuarea, la domiciliul barbatului din Caracal, suspect ca ar fi ucis mai multe persoane si le-ar fi ascuns cadavrele. Potrivit martorilor adunati in fata locuintei suspectului, circula informatia conform careia cele doua fete disparute, de 15 si 19 ani, s-ar afla printre…

- Anchetatorii au descoperit noi indicii care au rasturnat intreaga situatie in cazul celor doua cadavre descoperite in apartamentul groazei din Pacurari • Desi initial se banuia ca agentul de paza si-ar fi strangulat mama, iar apoi s-ar fi sinucis, se pare ca povestea este cu totul alta si mult mai violenta…