Vechiul ștrand Record revine la viață Baza sportiva Record care cuprindea un ștrand, trei terenuri de tenis și o popicarie va fi reamenajata. Primaria Cluj-Napoca a avizat construirea unei sali de sport și a unui complex imobiliar, pe spațiul fostei baze Record. Noua sala de sport va fi construita de investitori din Belgia, va avea trei niveluri, o suprafața de aproximativ 1.200 de metri patrați și piscina cu acoperiș retractabil. Reprezentanții municipalitații dau asigurari ca noua sala de sport va fi funcționala in toamna anului viitor. Ștrandul din baza sportiva Record a fost inchis in urma cu 10 ani, iar terenurile de tenis in… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

