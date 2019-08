Vechiul sediu al Companiei de Apă, scos la vânzare Angajații Companiei de Apa se vor muta, din toamna, intr-un sediu nou și modern, care a fost transformat dintr-un vechi hotel. Actualul sediu, aflat langa Piața Centrala, a fost scos deja la licitație, dar prețul mare a facut ca la prima strigare sa nu apara nici un cumparator. Noua casa a costat, pana acum, Compania de Apa peste 12 milioane de lei, insemnand achiziția imobilului și transformarea in cladire de birouri. Compania de Apa a scos la licitație cladirea in care și-a desfașurat ani buni activitatea administrativa. Cladirea cu o suprafața utila de peste 800 de metri patrați a fost evaluata… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

