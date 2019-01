Vechimea în muncă: schimbări de ultimă oră Pana anul trecut, o anumita categorie de angajați putea sa iși cumpere vechime in munca in anumite condiții. Legea 186 din 2016 prevedea ca anumite persoane puteau plați retroactiv contribuția la pensii in limita a cinci ani. Cei care puteau face acest lucru erau cei care inca nu erau ajunși la vartsta pensionarii aveau perioade in care nu au indeplinit calitatea de asigurat. lata acestei contribuții s-a putut face pana in 31 decembrie 2018, dupa ce termenul a fost prelungit de doua ori. Chiar daca ultimul termen s-a incheiat, cei… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

