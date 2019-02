Vechime în muncă. Cum verifici singur dacă ţi-au fost plătite taxele Din pacate, nu de puține ori, angajatorii nu platesc toate darile la stat, dari printre care se numara și contribuțiile pentru pensiile salariaților. De mai mulți ani, dupa ce au fost desființate carțile de munca, evidența muncii se face cu programul Registrul general de evidența a salariaților (Revisal). In mod normal, angajatorii elibereaza automat adeverința de vechime, la terminarea relațiilor de munca cu salariații. Pentru a afla cum se obțin adeverințele de vechime, citiți continuarea pe DCBUSINESS.RO. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

