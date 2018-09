Stiri pe aceeasi tema

- Subsecretarul de stat in Ministerul Romanilor de Pretutindeni, Veaceslav Saramet, a declarat vineri, la Focsani, in cadrul evenimentului "Informare acasa! Siguranta in lume!", ca multi dintre romani plecati la munca in strainatate nu au cunoscut un mininum de informatii la momentul plecarii referitor…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a declarat miercuri, la Vaslui, ca romanii care pleaca la munca in strainatate trebuie sa stie ca statul roman le este alaturi si le-a cerut acestora sa se informeze inainte de a parasi tara. Prezenta la lansarea in judet a Campaniei "Informare…

- Conducerea Consiliului Judetean Dambovita a participat, la sediul institutiei, la cea de-a doua etapa a campaniei nationale „Informare acasa! Siguranta in lume”, eveniment organizat de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, cu scopul de a promova, in randul grupurilor de interes, drepturile pe care…

- Consiliulul Județean Dambovița a gazduit o dezbatere privind cea de-a doua etapa a campaniei naționale ”Informare acasa! Siguranța in lume”, eveniment organizat de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, cu scopul de a promova, in randul grupurilor de interes, drepturile pe care potențialii migranți…

- Timisenii care vor sa lucreze peste hotare au la dispozitie informatii pretioase cu privire la riscurile la care se pot expune, daca nu se informeaza temeinic. Campania “Informare acasa! Siguranța in lume!”, derulata de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, a ajuns, astazi, la Timisoara. Ministerul…

- Instituția Prefectului a gazduit azi, 21 august, cea de-a II-a etapa a campaniei nationale de informare „Informare acasa! Siguranța in lume!” organizata de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni. Reprezentatul ministerului a fost subsecretarul de stat Victor Ionescu. Obiectul campaniei este de…

- Marti, 14 august, la Sala Dobrogea, presedintele Consiliului Judetean Tulcea, Horia Teodorescu si presedintele Consiliului Raional Soroca, Ghenadie Muntean au semnat Intelegerea de cooperare dintre Judetul Tulcea si Raionul Soroca, in prezenta secretarului de stat Veaceslav Saramet, din cadrul Ministerului…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) a incheiat prima etapa a Campaniei Nationale "INFORMARE acasa! SIGURANTA in lume!", o initiativa dedicata informarii in prealabil a romanilor care isi doresc sa lucreze, studieze sau locuiasca in afara granitelor. Astfel, campania MRP a ajuns in toate…