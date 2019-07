Veaceslav Negruţa: Procurorii trebuie să fie responsabilizaţi pentru zădărnicirea anchetei fraudei bancare Procurorii trebuie sa fie responsabilizati pentru zadarnicirea anchetei legate de frauda bancara. Acestia au intarziat mult in punerea sechestrului pe bunurile persoanelor implicate in furtul miliardului si astfel bunurile unor persoane au fost vandute altor proprietari. Acum, statului ii va fi complicat pentru ca ar putea sa intre in litigiu cu noii proprietari si ar putea sa aiba consecinte de ordin financiar si juridic. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avocații lui Veaceslav Platon anunța ca omul de afaceri este dispus sa fie audiat de Comisia parlamentara pentru investigarea fraudei bancare și sa contribuie la gasirea banilor furați din sistemul bancar. Anunțul a fost facut in cadrul unei conferințe de presa care a avut loc astazi.

- Deputatul Alexandru Slusari, care conduce Comisia de ancheta pentru investigarea fraudei bancare, spera ca membrii Comisiei vor avea acces, in scurt timp, la raportul Kroll2, prin intermediul companiei americane de audit și investigații financiare Kroll.

- Presedintele Comisiei de ancheta pentru elucidarea circumstantelor devalizarii sistemului bancar si investigarii fraudei bancare, Alexandru Slusari, spune ca fostul ministru al finantatelor Veaceslav Negruta, audiat astazi, a prezentat informatii importante despre frauda bancara, care confirma ipoteza…

- Vlad Filat a transmis un mesaj din penitenciar și a scris ca este la dispoziția Comisiei pentru elucidarea fraudei bancare, creata de Parlament, „pentru a oferi informațiile pe care le dețin și pentru a raspunde la intrebarile care sunt de interes”.

- Comisia parlamentara de ancheta pentru elucidarea circumstantelor devalizarii sistemului bancar din Moldova si investigarii fraudei bancare incepe de luni, 24 iunie, audierile. A fost intocmita o lista de 20 de persoane, iar primii chemati la audieri sunt Veaceslav Negruta, ministru al Finantelor in…

- Comisia de ancheta privind frauda bancara, constituita de deputatii ACUM si PSRM, va investiga toate actiunile si inactiunile ce au dus la devalizarea sistemului bancar, care au avut loc incepand cu anul 2010 si pana in prezent.

- Romania este statul din Uniunea Europeana cu cei mai mulți proprietari de locuințe, fenomenul plecand de la masurile luate imediat dupa anul 1989, cand s-a decis vanzarea la prețuri modice a locuințelor ocupate de chiriașii la stat. Acest proces a facut din Romania o țara de proprietari de locuințe,…

- Procurorii DIICOT Pitesti si politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate efectueaza, miercuri, 27 de perchezitii in Bucuresti si cinci judete intr-un dosar privind fraude cu carduri bancare, un jandarm fiind agresat de suspecti in timpul unei descinderi din Arges. Potrivit ...