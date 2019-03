Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul onorific al primului ministru, Gica Popescu, a spus ca membrii comitetului de organizare în România a EURO 2020 îsi asuma faptul ca stadioanele Steaua, Rapid si Arcul de Triumf vor fi modernizate în timp util pentru a

- UEFA si-au pierdut increderea in statul roman si a inchiriat stadioane pentru Campionatul European de fotbal de anul viitor care se va juca si la Bucuresti. Romania promisese ca ridica patru arene noi, dar cum lucrarile sunt in mare intarziere, oficialii din fotbalul european si-au luat masuri de…

- UEFA a inchiriat alte stadioane pentru Euro 2020 pentru ca guvernul Romaniei si-a incalcat absolut toate angajamentele, pierzandu-si astfel credibilitatea. Forul continental a decis sa nu mai riste si a inchiriat alte baze de pregatire, potrivit prosport.ro.Este o masura de siguranta luata…

- Dupa ce Liviu Dragnea a anunțat miercuri ca bugetul comunitaților locale va fi in 2019 cel mai mare din istoria Romaniei, PSD anunța astazi printr-o postare pe Facebook ca „99,9% dintre primarii din Romania apreciaza bugetul rezultat”.Vești bune pentru bucureșteni - Peste 100 de milioane de…

- LIGA 1 // Narcis Raducan (44 de ani) a observat in Antalya pregatirea echipelor importante din Liga 1, cu excepția FCSB. Fostul fotbalist de la Steaua și de la Rapid analizeaza formațiile ca neutru și pariaza pe CSU și pe Sepsi. Aproape tot campionatul s-a mutat pentru doua saptamani in Turcia, doar…

- Antrenorul anului 2018 in Romania, Razvan Lucescu, a vorbit in interviul pentru Superlativele GSP și despre rivala sa de-o viața, FCSB. Crede ca echipa din Liga 1 este adevarata Steaua și nu ar spune "nu" unei posibile colaborari in viitor. "- Exista vreo echipa din Liga 1 care sa va fi impresionat…

- Gabriel Dorobanțu s-a mutat de ani buni la Cornu, in Prahova, lasand agitația Capitalei pentru tihna de la țara și aerul curat. Acum, spune cu mana pe inima ca nu regreta deloc pasul facut. Lui Gabriel Dorobanțu i-au placut de mic copil excursiile pe Valea Prahovei. Tot timpul s-a simțit atras de aceasta…