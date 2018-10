Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate dintre medicii din Venezuela, majoritatea lucrand in spitale publice, au parasit tara intre 2012 si 2017 din cauza crizei economice, dezvaluie un raport dat publicitatii de mai multe organizatii neguvernamentale, transmite AFP preluata de Agerpres. 'Intre 2012 si 2017,…

- Filiala Asociației Naționale a Cadrelor Militare in rezerva și in retragere „Alexandru Ioan Cuza” a sarbatorit, in 4 octombrie 2018, implinirea a 50 de ani de la inființarea Regimentului 230 Tancuri”. Activitațile s-au desfașurat la Cercul Militar Baia Mare și Camera de Comerț și Industrie Maramureș.…

- Aproape 95 de mii de persoane vor primi începând de astazi pensii mai mari. Este vorba despre moldovenii care beneficiaza de alocatii pentru limita de vârsta si pentru dizabilitate, stabilite din anul 2014 pâna în 31 martie 2017. Aceasta crestere este ultima…

- Intr-o luna și jumatate va deveni mamica pentru a treia oara insa Ela Craciun nu vrea sa-și ia concediu de maternitate. Prezentatoarea TV va reveni pe micile ecrane la doua saptamani dupa ce va naște. (VEZI ȘI: CUM POȚI CAȘTIGA 10.000 DE $ LUNAR) Este mamica a doi copilași, iar intr-o luna și jumatate…

- Direcția Generala Securitate Publica a Inspectoratului General al Poliției, a prezintat astazi Harta Consecințelor Consumului de Alcool pentru primele șase luni ale anului 2018, care include date despre infracțiunile comise în stare de ebrietate în toata țara, segregate pe raioane și…

- Fostul ministru al Tineretului și Sportului și liderul filialei județene a PSD Brașov, senatorul Marius Dunca a reușit sa atraga toate privirile cu accesoriile sale scumpe, pe ”plaja milionarilor” din Mamaia, scrie cancan.ro. „Imbracat cu haine de firma, pe care le-a asortat cu un ceas Roger Dubuis,…