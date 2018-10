Stiri pe aceeasi tema

- Iuliana Marciuc a devenit mama in anul 2005, cand i-a daruit un fiu lui Adrian Enache. De atunci, prioritațile sale s-au schimbat. Iuliana Marciuc nu a ascuns faptul ca de 13 ani, de cand l-a nascut pe David, in voiața sa s-a schimbat inclusiv… clasamentul iubirii. Evident, cel caruia ii acorda acum…

- Adrian Enache este cu siguranta un tata mandru. Prezent in platoul emisiunii "Rai Da Buni", artistul a facut cateva dezvaluiri despre Diana si David, cei care duc mai departe talentul in familia Enache.

- Dupa „n” regimuri incercate, ba la recomandarea prietenelor, ba luandu-se dupa ce mai e la moda prin lumea vedetelor, Iuliana Marciuc crede ca a descoperit “dieta-minune” cu efect garantat. Și s-a apucat de ea. Iuliana Marciuc s-a decis sa faca o schimbare majora. Uimita de transformarea uluitoare prin…

- Iuliana Marciuc batea baieții cand era mica. Asta și-a amintit cand am intrebat-o de anii de școala, pe care-i retraiește alaturi de fiul ei, David, in fiecare toamna. Prezentatoarea de la TVR ne-a povestit ca a fost un copil nazdravan, dar invața bine. Iuliana a ținut morțiș, inainte ca fiul ei, David,…

- Iuliana Marciuc se imparte intre doua iubiri: in plan profesional, lucreaza de 27 de ani numai in Televiziunea Romana, iar in plan personal, isi traieste dragostea alaturi de cantaretul Adrian Enache.

- Lavinia Pirva este, fara indoiala, una dintre cele mai norocoase femei din Romania. Implinita profesional, dar si familial, vedeta duce o viata de adevarata printesa. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Pompierii brașoveni cauta un copil de cinci ani care, potrivit martorilor, ar fi cazut in apele paraului Berivoi. Potrivit pompierilor, copilul se afla intr-o caruța cu frații și tatal sau cand a cazut in apa. Pompierii din Fagarași au reluat acțiunea de cautare a unui copil de cinci ani care a cazut…