Vaticanul va avea în curând 20 de staţii de încărcare pentru vehiculele electrice 'Obiectivul, dorit si promovat cu fermitate de guvernoratul din Vatican, este de a realiza o retea de infrastructura de incarcare pentru vehiculele electrice si hibride, pentru a incuraja utilizarea lor' de catre angajatii sai, a adaugat cotidianul oficial al Sfantului Scaun. Administratia celui mai mic stat din lume, cu o suprafata de 44 de hectare, a demarat si un program ce prevede 'reinnoirea parcului auto al statului Vatican cu masini electrice sau hibride', destinat cu precadere Postei din Vatican. Administratorii de la Vatican au semnat deocamdata un contract cu grupul Enel, ce… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

