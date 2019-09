Stiri pe aceeasi tema

- Asociația internaționala Heralzii Evangheliei, recunoscuta de Vatican și suspectata acum ca ar fi o societate secreta opusa papei, a fost plasata sub tutela pontificala pentru "carențe legate de guvermanța sa" și de "stilul de viața" al unora dintre membrii sai, a anunțat sâmbata…

- Asociatia "Constanta Altfel", lanseaza in dezbatere, in mediul online, doua teme de interes printre constanteni. Asociatia condusa de senatorul Chitac propune locuitorilor urbei sa vina si cu solutii. "Actiunea pe care o propunem are ca scop legitimarea ordinii urbane. Astfel, asteptam de la fiecare…

- Un membru al consiliului a introdus rezolutia dupa atacul in masa din iulie, de la Festivalul Usturoiului din Gilroy, in nordul Californiei, soldat cu trei morti - dintre care doi copii - si 17 raniti. Rezolutia mentioneaza atacurile in masa recente si inmultirea crimelor motivate de ura si acuza NRA,…

- Consiliul de Supraveghere din San Francisco a aprobat marti, in unanimitate, o rezolutie prin care National Rifle Association - NRA, organizatie americana de lobby pentru dreptul de a purta arme - este clasificata ca organizatie terorista interna, transmite DPA. Un membru al consiliului…

- Asociatia pentru Apararea Drepturilor si Intereselor Consumatorilor – APCONS sustine ca nivelul de satisfactie si incredere a cetateanului roman inapiata de asigurari romaneasca este la cel mai scazut nivel din ultimii 30 de ani.

- Asociația de locatari nr. 4 din Bicaz a acumulat datorii foarte mari catre Apa Serv SA și, din aceasta cauza, blocurile care aparțin de aceasta au fost debranșate. Situația este deranjanta mai ales pentru acei locatari, care și-au platit facturile, dar care trebuie sa sufere alaturi de rau-platnici.…

- La prima intalnire cu Suveranul Pontif, in 2013, Putin a sosit cu 50 de minute mai tarziu decat trebuia, iar in 2015 a intarziat mai mult de o ora, reaminteste agentia.Liderul de la Kremlin a fost primit de Papa la inceputul unei vizite de 10 ore in Italia, unde are programat si un dialog…