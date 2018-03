Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a dezvaluit, joi, ca urmeaza sa fie operat anul viitor la ochi deoarece sufera de cataracta. In varsta de 81 de ani, suveranul pontif a marturisit ca din cauza acetei probleme nu mai percepe realitatea foarte bine, scrie Agerpres . Papa a facut dezvaluirile privind problema sa de sanatate…

- Liderul PPDA ar putea fi anunțat candidatul comun la alegerile locale din capitala. Partidul Platforma Demnitate și Adevar și Partidul Acțiune și Solidaritate organizeaza o conferința in aceste clipe. Evenimentul incepe la ora 12:30 și UNIMEDIA transmite live.

- Ilie Carabulea, om de afaceri condamnat in vara anului trecut la cinci ani de inchisoare in dosarul ASF- Carpatica si aflat in detentie la Penitenciarul Aiud, a formulat o cerere de liberare conditionata, ce a fost programata a fi luata in discutie la Judecatoria Aiud in data de 8 mai. Potrivit informatiilor…

- Este o intreaga industrie dezvoltata in jurul nevoii umane de autodezvoltare și progres. In ultimii 10 ani au aparut zeci de firme care ofera cursuri de dezvoltare personala sau dezvoltare de abilitați și mii de specialiști precum trainer, coach sau consilieri pentru dezvoltare personala. Deși sunt…

- Un raport toxicologic confidențial intocmit de medicii legiști care au efectuat autopsia lui Prince și obținut acum de Associated Press a scos la iveala un detaliu care amintea de conditiile in care a murit si Michael Jackson. Raportul arata ca faimosul cantareț a murit din cauza unei supradoze accidentale…

- Presupusul autor al atacurilor in serie cu colete-capcana cin Austin a inregistrat un videoclip inainte sa se detoneze, conform informatiilor furnizate de politie, scrie The Guardian. Brian Manley, seful...

- In anul 2018, pana la aceasta data, s-au inscris la cursuri 263 de cursanti, care au solicitat calificarea in sase meserii: tractoristi, apicultori, legumicultori, lucratori cultura plantelor, lucratori cresterea animalelor, pomicultori. Comparativ cu anul trecut, cand in tot anul au facut cursuri de…

- In nordvestul Italiei, un primar al unui orasel din munti ii ofera oricarui adult care este dispus sa se mute acolo nu mai putin de 2000 de euro. Bormida este un sat idilic din Liguria a carui populatie de doar 394 de rezidenti spera sa primeasca un influx de cetateni. Altfel depopularea…

- Data 16.03.2018 COMUNICAT DE PRESA EGIS ROMANIA S.A., in parteneriat cu ASOCIAȚIA AGROM-RO, organizeaza Eveniment de informare in data de 22.03.2018, incepand cu ora 10.00, in Mun. Alba Iulia, Hotel Parc, Strada Primaverii, nr. 4. in cadrul proiectului ”Dezvoltarea Mediului Antreprenorial din Regiunea…

- In Timiș au fost inscriși aproape 2.000 de copii in clasa pregatitoare. Acest numar s-a inregistrat numai la cateva zile dupa ce s-a dat startul inscrierilor. Cererile se vor putea depune, in prima etapa, pana in 26 martie.

- Locuitorii coastei de nord-est a arhipelagului nipon și-au construit ziduri uriașe care sa-i protejeze de o reeditare a catastrofei naturale, masura luata la șapte ani distanța de la tragedia cumplita care a lovit Japonia. Constructia zidurilor pe malul marii are sensul de a înlocui…

- George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, a dispus marti revocarea secretarului de stat Paul Cotirlet, coordonator al departamentului care organizeaza Centenarul, pentru lipsa unui concept unitar si a unor obiective coerente, scrie adevarul.ro.Ministrul Culturii si Identitatii Nationale…

- Traim intr-o epoca in care educația și dezvoltarea personala este necesara și constanta pe toata perioada vieții. Acest proces de evoluție nu se limiteaza doar la ciclul profesional al fiecaruia ci se extinde asupra celorlalți, inclusiv a societații in ansamblu. Intr-un astfel de context, rolul profesorului…

- Doar 8% dintre angajatii romani si greci au participat in 2016 la cursuri de pregatire legate de activitatea lor profesionala, comparativ cu o medie de 31,9% la nivelul Uniunii Europene, arata datele...

- Decizia Marii Britanii de a refuza dreptul a milioane de oameni de a accesa datele privind imigratia detinute de catre Biroul de Interne al tarii este ilegala si va fi contestata in instanta, informeaza The Guardian . In proiectul de lege se sustine ca aceasta clauza ar impiedica cetateni care se confrunta…

- Decizia privind desfasurarea cursului de exorcizare a fost luata ca urmare a cresterii interesului fața de exorcism in randurile credincioșilor si a cererii mari pentru preoti capabili sa alunge demonii. Interesul fața de exorcism in randurile credincioșilor și ale clerului catolic, care era o practica…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, miercuri, ca perioada in care fermierii pot depune cererile pentru a primi subventiile de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (1 martie-15 mai) nu va fi prelungita. "Daca de la 1 martie incepe depunerea cererilor, pe 15 mai…

- Un front atmosferic siberian a cuprins Europa, aducand caderi de zapada semnificative si vant puternic, transmite The Guardian, care consemneaza faptul ca Franta, Italia, Belgia si Tarile Baltice se confrunta cu temperaturi mult sub media obisnuita si cu ninsori abundente.Oamenii strazii din…

- Vaticanul a anuntat de curând ca va organizeaza un „curs de exorcizare”, motivând ca din ce în ce mai multi oameni sunt posedati.Benigno Palilla, preot sicilian si exorcist, a spus pentru Radio Vatican ca anual în Italia se înregistreaza aproximativ…

- Vaticanul planuieste o serie de cursuri unde preotii sa deprinda abilitati concrete de exorcizare, in conditiile in care cererile de indepartare a demonilor din oameni s-au triplat in ultimii ani. Cererea pentru clericii calificati in extragerea demonilor a crescut in Italia in ultimii ani, spune Benigno…

- Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania (CNSRL) - Fratia organizeaza, luni, sedinta Consiliului organizatiei, la care vor participa reprezentantii federatiilor profesionale si cei ai Uniunilor Judetene, filiale ale Confederatiei. Potrivit sursei citate, Consiliul National va analiza…

- Ai chef de o baie? Programul si tarifele Bazinului Olimpic Grigorescu Bazinul Olimpic Grigorescu funcționeaza pe toata durata anului, de luni pana vineri de la 6.00 la 22.00 și sambata– duminica de la 8.00 la 18.00. Bazinul este de dimensiuni olimpice (50 m x 25 m), adâncime de maxim 1,50…

- Doua persoane au fost injunghiate mortal in doua incidente separate produse in nordul Londrei, in contextul intensificarii activitatilor de criminalitate organizata, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- INITIATIVA… Blamata de multi profesori, scriitori si politicieni, profesoara huseanca Cristina Tunegaru face ceea ce putini colegi de-ai sai se ofera sa faca. Dupa ce a oferit meditatii gratuite elevilor cu rezultate scolare slabe, acum tanara organizeaza cursuri gratuite pentru profesorii care se pregatesc…

- Conform Standardului Ocupational, Consilier pentru dezvoltare personala este un specialist care lucreaza cu persoane sanatoase din punct de vedere psihic, care au nevoie sa exploreze sau sa depaseasca diverse stari sau situatii cu care se confrunta in evolutia personala si profesionala, valorificand…

- Bonurile in valoare de 501 lei emise la 30 ianuarie au iesit castigatoare la a doua extragere lunara din acest an a loteriei fiscale, fondul total de premiere, de un milion de lei, fiind impartit la maxim 100 de persoane. Ministerul Finantelor a organizat duminica a doua extragere lunara a loteriei…

- Cursuri gratuite de pregatire pentru viitorii studenți la Universitatea Politehnica Timișoara! Universitatea Politehnica Timișoara, prin Departamentul de Matematica, vine in sprijinul elevilor de liceu, potențiali studenți, organizand și in 2018, ca in fiecare an, cursuri gratuite de pregatire, indiferent…

- Un avion al companiei United Airlines, care zbura spre Hawaii, a aterizat de urgența, dupa ce un motor al aeronavei a inceput sa se dezintegreze in aer, deasupra Oceanului Pacific, relateaza The Guardian.

- Aproape 15.800 de permise auto emise in 2017, peste 4.300 prin examen in Social / Pe parcursul anului 2017, lucratorii Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor au examinat, pentru obținerea permisului de conducere, 9.715 persoane, din care au fost declarate…

- Primaria Municipiului Craiova organizeaza, la sediul central din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea functiie publice de executie vacante de: -consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Administrare si Monitorizare Transport Public Local si ...

- Intr-un discurs mult asteptat la Bastia, seful statului s-a declarat 'favorabil pentru ca (insula) Corsica sa fie mentionata in Constitutia' franceza, una din principalele revendicari ale aliantei intre sustinatorii autonomiei si separatisti. Aceasta ar fi, a subliniat Macron, 'o modalitate de recunoastere…

- Autoritatile americane au anuntat marti ca au arestat in Oklahoma un cetatean saudit care s-a antrenat intr-o tabara Al-Qaida in Afganistan si a urmat cursuri de pilotaj in SUA, informeaza miercuri AFP. Departamentul american al Justitiei a precizat ca Naif Abdulaziz Alfallaj (34 de ani) a intrat in…

- Uniunea Europeana ar putea lua in calcul aplicarea de sanctiuni Regatului Unit in timpul perioadei de tranzitie post-Brexit prin masuri ca inchiderea anumitor domenii ale pietei unice pentru companiile britanice, conform unui document redactat de Uniunea Europeana si citat de The Guardian.Cele…

- Marii campioni Nadia Comaneci, Alina Dumitru, Camelia Potec ii indeamna pe copii sa lase laptopurile, tabletele și sa faca sport. Sportivii organizeaza selecții și cursuri gratuite pentru copii.

- Primaria Craiova și Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Dolj au incheiat un protocol privind inițierea copiilor in practicarea inotului și care va fi propus spre aprobare in ședința de astazi a Consiliului Local Municipal (CLM). Intitulat „Mens sana in corpore sano“, ...

- Dupa semifinala de duminica de la Timisoara, artistul poate spera la o noua participare pe scena marelui Eurovision, de data aceasta in Portugalia. Uite cu cine se bate pe locul din finala. Dat fiind numarul mare de participanti inscrisi, TVR organizeaza anul acesta nu mai putin de 5 seminifinale. In…

- Cotidianul britanic "The Guardian" s-a aratat revoltat din cauza ca Simona Halep a participat fara un sponsor principal la Australian Open. De asemenea, cotidianul a notat ca Halep a fost implicata în cele mai frumoase meciuri ale competitiei.

- Autoritatile din Venetia au anuntat ca vor lua masuri dupa ce patru turisti japonezi au primit o nota de plata de 1.100 de euro la un restaurant, unde au comandat patru portii de friptura, un platou cu peste si pahare cu apa, scrie The Guardian.

- Incepand din 6 ianuarie 2018, cuantumul ajutorului de deces a crescut de la 3.131 de lei la 4.162 de lei pentru pensionari si persoane asigurate. „Ajutorul de deces se achita in termen de trei zile lucratoare de catre Casa Judeteana de Pensii Arad, in cazul decesului asiguratului, cu conditia ca…

- Camera de Comerț Timiș organizeaza o noua serie a cursului de INSPECTOR / REFERENT RESURSE UMANE (Cod COR 333304). Cursul este acreditat de Autoritatea Naționala pentru Calificari iar certificatele obtinute la absolvire au recunoaștere naționala și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.…

- Loteria bonurilor fiscale, extragere noua pe 21 ianuarie 2018. Extragerea bonurilor fiscale caștigatoare emise intre 1 și 31 decembrie 2017 este programata duminica, 21 ianuarie 2018, iar fondul de premiere este de 1 milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Cea mai recenta…

- Scoala profesionala "Tivai Nagy Imre", din localitatea Sanmartin, va organiza, in premiera, cursuri de grajdar (ingrijitor cai), autoritatile locale si judetene dorind ca domeniul ecvestru sa devina unul prioritar, se arata intr-un comunicat remis de Consiliul Judetean (CJ) Harghita, informeaza...

- Doar 100 de locuri sunt disponibile pentru eveniment. La aceste cursuri predau, printre alții, judecatorul Cristi Danileț și protestatarul Florin Badița. [citeste si] "Daca iți dorești sa fii unul dintre cei 100 de tineri pentru Romania viitoare, poți invața instrumentele de rezistența…

- Marea Britanie va avea mai multi bani disponibili pentru serviciile publice decat cele 350 de milioane de lire sterline pe saptamana promise de sustinatorii iesirii tarii din Uniunea Europeana, a declarat ministrul de externe britanic, Boris Johnson, intr-un interviu publicat marti de cotidianul…

- AJUTOR…Elevii care invata in clasa a VIII-a si care vor sa isi continue studiile la Liceul Teoretic “Mihail Kogalniceanu” Vaslui, la profil uman, specializarea stiinte sociale bilingv (engleza si franceza), pot urma cursuri de pregatire in vederea admiterii in clasa a IX-a. Acestia trebuie sa completeze…

- The Guardian a dezvaluit, miercuri, care sunt bonusurile pe care trebuie sa le achite FC Barcelona clubului Liverpool, in urma transferului brazilianului Coutinho. Aceste bonusuri pot ajunge la 40 de milioane de euro, suma inclusa in cei 160 de milioane de euro anuntati pentru transfer.Barcelona…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale anunța lansarea unei noi sesiuni de primire a cererilor pentru sprijinul financiar de pana la 1.500 de euro pentru tinerii fermieri. Libertatea iți spune in ce condiții și pana la ce data trebuie depuse cererile. Agentia pentru Finantarea Investitiilor…

- La nivelul Consiliului Județean Timiș au fost elaborate, la finalul anului trecut, doua proiecte de hotarare referitoare la criteriile de selecție și la evaluarea proiectelor culturale și sportive care vor fi finanțate in 2018 din fonduri publice nerambursabile. “In cursul acestei saptamani…

- Vizele cu intrari multiple in China vor fi valabile timp de cinci pana la zece ani, potrivit presei de stat. Liderii tehnologici, antreprenorii și oamenii de știința din sectoarele la mare cautare sunt printre cei care pot candida. China și-a stabilit obiectivele pentru dezvoltarea economica…

- Sultanul Hassanal Bolkiah traieste intr-un palat cu 1788 de camere si 257 de bai, 18 lifturi, o sala de bal ce poate acomoda pana la 5.000 de oameni si o moschee si se intinde pe 200.000 de metri patrati, ceea ce-l face mai mare decat Vaticanul....