- Seful securitatii Vaticanului si principala garda de corp a papei Francisc, Domenico Giani, a demisionat luni in urma scurgerii in presa a unor informatii dintr-o ancheta referitoare la presupuse delicte financiare la Vatican, a anuntat luni serviciul de presa al

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu (PSD), a transmis luni ca opinia publica trebuie sa se pregateasca pentru „artificii” la investirea viitorului guvern pentru ca jocurile nu sunt inca facute si ramane de vazut daca opozitia o sa reuseasca sa faca majoritate.„Lucrurile sunt simple:…

- Administratorii contului au incurcat sfintii si au foslosit intr-o postare un hashtag utilizat de echipa de fotbal american New Orleans Saints. Confuzia a aparut pe contul de Twitter in engleza al Papei, dupa canonizarea unor sfinti in Piata Sfantul Petru. "Astazi, multumim Domnului pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca isi doreste foarte mult ca motiunea de cenzura sa fie incununata de succes, iar ”acest guvern esuat, acest guvern in deruta” sa plece acasa, scrie news.ro.Iohannis a participat, miercuri, la Adunarea Regionala a PNL Bucuresti-Ilfov si a…

- Șeful DIICOT, Felix Banila și-a depus miercuri demisia de onoare la Ministerul Justiției. Intr-un comunicat al DIICOT, Banila spune ca este convins ca nu a esuat in indeplinirea atributiilor si afirma ca acesta este pretul injust care trebuie platit pentru continuarea in bune conditii, fara presiuni,…

- Seful ALDE Calin Popescu Tariceanu a anunțat marți, la Parlament, deciziile pe care le-a luat partidul cu o majoritate „covarsitoare” de voturi: Propunerea ALDE pentru functia de presedinte al Senatului...

- Capitala Banatului va sarbatori, sambata, 3 august, 100 de ani de la intrarea trupelor armatei romane conduse de catre colonelul Virgil Economu in Timisoara, in cadrul unui eveniment cu o parada militara cu peste 700 de militari, 40 de mijloace tehnice, elicoptere, Detasamentul de cavalerie si Detasamentul…

- Legea legifereaza un tip special de cont de investitii - Contul individual de economii 'Junior Centenar', titularul contului fiind orice copil care indeplineste cumulativ mai multe conditii. Titularii de cont beneficiaza de o prima de stat in valoare de 600 lei anual pana la implinirea varstei…