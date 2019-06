Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt perfect de acord sa inceapa posibilitatea de a vota la o varsta mai mica. 16 ani este OK. Dar atunci cred ca ar trebui sa incepem si procesul de invatare despre democratie putin inainte de primul vot, sa nu ne trezim in situatia de acuma, cand poti sa mergi la vot de la varsta de 18 ani si…

- Decretul fusese conceput initial pentru a relaxa restrictiile pentru colectionari, tragatori de tir si vanatori - permitand, de exemplu, sa fi purtate arme incarcate in cluburile de tir -, dar a fost extinsa si cu alte prevederi. Pana acum, nu puteau fi importate arme care existau in modele similare…

- Peste 70% dintre romani spun ca nu ar lucra in agricultura, desi considera ca este o ramura economica importanta, potrivit unui sondaj remis, marti, AGERPRES. Sondajul a fost realizat in luna martie in randul a peste 3.400 de respondenti. Astfel, peste jumatate (64%) dintre cei chestionati…

- Prim-ministrul statului Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, a declarat vineri ca nu a fost informat de catre serviciile de Informații despre posibilitatea producerii unor atentate in Sri Lanka, relateaza BBC. Serviciile de Informații din Sri Lanka au fost informate in prealabil de posibilitatea…

- Gazprom ia in considerare posibilitatea achizitionarii unei participatii in YPF, cea mai mare companie petroliera din Argentina, a anuntat luni grupul energetic rus, transmite Itar-TASS potrivit Agerpres. "Grupul Gazprom ia in considerare posibilitatea implementarii unor proiecte in Argentina,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Craiova, referitor la o eventuala candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ca, daca o sa aiba posibilitatea fizic, se va mai gandi. "Daca o sa am posibilitatea fizic, ne mai gandim. Acum am. Acum sunt liber, sunt cu voi", a afirmat…

- Șoferii mașinilor Tesla nu au posibilitatea de a urmari filme pe ecranul poziționat central din motive de siguranța, pentru a evita producerea unor accidente din motive de neatenție. Cu toate acestea, Elon Musk, CEO-ul constructorului american, a anunțat o schimbare in aceasta politica, care urmeaza…

- Bucureștenii din Sectorul 1 mai au la dispoziție cateva zile pentru a-și achita, cu reducere, impozitele și taxele locale. Avand in vedere faptul ca data de 31 martie cade intr-o zi de duminica, contribuabilii, persoane fizice, care iși achita integral, cu anticipație, obligațiile fiscale beneficiaza…