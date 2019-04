Vaticanul dezvăluie Scările Sfinte pentru prima oară în 300 de ani. Vizitatorii pot călca "pe urmele lui Iisus" Turiștii care vor vizita Roma în perioada Paștelui vor avea parte de o surpriza din partea statului Vatican: aceștia vor putea sa urce pe scarile din marmura expusa pe care se crede ca însuși Mântuitorul Iisus Hristos a calcat în drumul sau pentru a fi judecat de catre Pilat din Pont înainte de rastignire, relateaza CNN.



Scarile Sfinte, cunoscute în limba latina sub numele de &"Scala Sancta&", au fost acoperite cu scânduri de lemn timp de 300 de ani, dar pentru urmatoarele doua luni, marmura lor originala este expusa în urma unui vast proiect… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

